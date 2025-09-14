Algérie: Ligue 1 Mobilis (4e journée) - Résultats complets et classement

13 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Résultats complets et classement de la Ligue 1 Mobilis de football, à l'issue de la quatrième journée, disputée jeudi, vendredi et samedi:

Jeudi 11 septembre:

ES Sétif - CS Constantine 2-1

ES Mostaganem - MB Rouisset 1-1

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Vendredi 12 septembre:

ES Ben Aknoun - Paradou AC 1-0

Olympique Akbou - MC Alger 0-1

MC Oran - JS Kabylie 2-0

Samedi 13 septembre:

ASO Chlef - MC El Bayadh 2-0

CR Belouizdad - JS Saoura 1-2

USM Alger - USM Khenchela 1-1

Classement Pts J

1). Olympique Akbou 7 4

--). MB Rouisset 7 4

--). MC Oran 7 4

--). JS Saoura 7 4

5). CS Constantine 6 4

--). ES Sétif 6 4

--). USM Khenchela 6 4

8). USM Alger 5 3

--). ES Mostaganem 5 4

10). MC Alger 4 2

--). CR Belouizdad 4 3

--). ES Ben Aknoun 4 3

--). ASO Chlef 4 4

14). JS Kabylie 2 3

15). MC El Bayadh 1 4

--). Paradou AC 1 4.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.