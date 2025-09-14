Algérie: Ligue 1 Mobilis (4e journée) - Résultats complets et classement

ALGER — Résultats complets et classement de la Ligue 1 Mobilis de football, à l'issue de la quatrième journée, disputée jeudi, vendredi et samedi:
Jeudi 11 septembre:
ES Sétif - CS Constantine 2-1
ES Mostaganem - MB Rouisset 1-1
Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres
Vendredi 12 septembre:
ES Ben Aknoun - Paradou AC 1-0
Olympique Akbou - MC Alger 0-1
MC Oran - JS Kabylie 2-0
Samedi 13 septembre:
ASO Chlef - MC El Bayadh 2-0
CR Belouizdad - JS Saoura 1-2
USM Alger - USM Khenchela 1-1
Classement Pts J
1). Olympique Akbou 7 4
--). MB Rouisset 7 4
--). MC Oran 7 4
--). JS Saoura 7 4
5). CS Constantine 6 4
--). ES Sétif 6 4
--). USM Khenchela 6 4
8). USM Alger 5 3
--). ES Mostaganem 5 4
10). MC Alger 4 2
--). CR Belouizdad 4 3
--). ES Ben Aknoun 4 3
--). ASO Chlef 4 4
14). JS Kabylie 2 3
15). MC El Bayadh 1 4
--). Paradou AC 1 4.