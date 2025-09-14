MASCARA — La présidente de l'Observatoire national de la société civile, Ibtissem Hamlaoui, a annoncé, samedi à Mascara, que son institution avait élaboré "une feuille de route claire reposant sur le soutien aux initiatives des associations oeuvrant en faveur des personnes à besoins spécifiques".

Dans son allocution à l'ouverture de la rencontre nationale spécialisée des associations dédiées aux personnes à besoins spécifiques, Mme Hamlaoui a indiqué que "l'Observatoire national de la société civile, dans ses orientations et sa stratégie, a défini une feuille de route claire basée sur l'appui aux initiatives des associations actives dans les domaines liés à la prise en charge des personnes à besoins spécifiques, et à leur offrir l'opportunité de développer leurs capacités et leurs créativité dans tous les domaines".

La responsable s'est félicitée "des hautes instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, adressées à toutes les parties concernées, sur la nécessité d'intégrer les personnes à besoins spécifiques dans l'ensemble des politiques publiques et de les associer à tous les projets et initiatives nationales sans exception, en particulier en ce qui concerne le renforcement des mécanismes de solidarité nationale à travers le soutien à la prise en charge des catégories sociales à besoins spécifiques".

Par ailleurs, Mme Hamlaoui a souligné que cette rencontre nationale, organisée par l'Observatoire national de la société civile, "dépasse le cadre d'un simple événement, car elle représente un message clair que l'Observatoire souhaite transmettre: la véritable richesse de l'Algérie réside dans son capital humain, et les personnes à besoins spécifiques se trouvent au coeur des politiques publiques de l'Etat, comme l'a toujours affirmé le Président de la République".

Cette rencontre, prévue durant deux jours, constitue, a-t-elle ajouté, "une véritable plateforme d'écoute, de formation, d'échanges et de dialogue, ainsi qu'un espace de mise en réseau entre différentes associations locales et nationales. Elle permettra de dresser un diagnostic de la situation des personnes à besoins spécifiques en Algérie, de mettre en lumière les défis auxquels elles font face, de proposer des mécanismes efficaces pour leur intégration dans divers domaines, et de renforcer les capacités des associations qui leur sont dédiées".

Hamlaoui a également écouté de nombreuses préoccupations exprimées par les présidents et les représentants des associations dédiées aux personnes à besoins spécifiques, issues de 58 wilayas du pays, promettant d'y répondre en coordination avec les autorités publiques, centrales et locales.

La première journée de cette manifestation a été marquée par l'ouverture d'une exposition mettant en avant les réalisations, les innovations et les créations des personnes à besoin spécifiques, issues de différentes wilayas, telles que des maquettes artistiques en plastique et en aluminium, des peintures sur soie et des vêtements féminins confectionnés à la main.

Le programme de cette manifestation, organisée à la bibliothèque centrale de l'Université "Mustapha-Stambouli" de Mascara, comprend également des interventions et des conférences animées par des enseignants universitaires, des chercheurs et des représentants des ministères de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition féminine, ainsi que du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale.

Ces communications porteront sur les mécanismes de soutien aux personnes à besoins spécifiques et la stratégie nationale de prise en charge de cette catégorie.

Dans le cadre de cet événement, qui réunit plus de 1000 adhérents à des associations dédiées aux personnes en situation de handicap, des sessions interactives seront organisées entre associations, représentants de l'Observatoire national de la société civile, des cadres des deux ministères concernés, des enseignants universitaires et des chercheurs, a-t-on noté.