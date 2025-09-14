Cote d'Ivoire: 7e Journée nationale du partenariat - Lancement le 17 septembre

Le Secrétariat exécutif du Comité de concertation État secteur privé lance la septième édition de la Journée nationale du partenariat (Jnp) entre l'État et le secteur privé. La cérémonie de lancement aura lieu le mercredi 17 septembre 2025 au Noom Hôtel, à Abidjan-Plateau, autour du thème : « Dynamique du dialogue public-privé : capitalisation des acquis et perspectives ».

Instituée depuis 2015, la JNP est devenue un rendez-vous majeur qui permet de faire le point sur les réformes entreprises par l'État, d'apprécier la qualité du partenariat État-secteur privé ; d'identifier les défis prioritaires du secteur privé et de dégager des pistes de collaboration avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Les six premières éditions ont rencontré un vif succès, grâce à l'adhésion des parties prenantes, confirmant l'importance de cette plateforme pour la croissance économique nationale.

Dans un contexte où les défis liés au développement du secteur privé se multiplient, cette septième édition entend capitaliser les acquis et ouvrir de nouvelles perspectives de partenariat pour renforcer la synergie entre acteurs publics et privés.

La cérémonie du 17 septembre marque donc le démarrage officiel des préparatifs de la JNP 2025. Elle permettra de redynamiser le réseau des points focaux du Ccesp, de présenter la nouvelle plateforme numérique baptisée « CCESP à l'écoute », mais aussi de décliner le thème central, les articulations et les innovations de cette édition.

Elle servira également à partager les informations pratiques relatives à l'organisation, tout en mobilisant l'ensemble des parties prenantes afin de garantir une participation active et représentative.

Cette rencontre comprendra entre autres comme articulations, une session qui sera consacrée à l'animation du réseau des points focaux, avec une communication introductive sur leur rôle, une présentation sur les dynamiques du développement local en Côte d'Ivoire et des échanges avec les participants.

Une autre session portera sur la préparation de la JNP 2025. Elle comprendra la projection d'un film retraçant les temps forts de l'édition 2023, une communication introductive sur l'étude « Dynamique du dialogue public-privé : Capitalisation des acquis et perspectives », ainsi qu'une intervention du président du Comité scientifique.