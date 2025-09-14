Cheongju, en Corée du Sud, s'apprête à accueillir du 18 au 19 septembre 2025 le 11e anniversaire du World Peace Summit organisé par l'ONG Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL). Placé sous le thème « Unis pour la paix et accomplir ensemble le devoir de l'humanité », l'événement réunira plus de 20 personnalités politiques de premier plan et près de 600 leaders issus des sphères éducatives, religieuses et médiatiques.

Cette rencontre internationale marquera une nouvelle étape dans le parcours de HWPL, initié en 2014 avec la signature d'accords fondateurs sur la cessation des guerres et l'unité des religions, qui ont ouvert la voie à la Déclaration de Paix et de Cessation des Guerres (DPCW) en 2016. Depuis, le programme Legislate Peace et le dialogue interreligieux n'ont cessé de se renforcer, plaçant la société civile au coeur de la construction d'un monde pacifique.

L'année écoulée a été marquée par un soutien croissant à la DPCW. Des résolutions ont été adoptées par plusieurs institutions locales aux États-Unis, en Mongolie, au Mali et à Madagascar.

Le Parlement latino-américain et caribéen (PARLATINO), regroupant 23 pays, a également validé une motion en faveur de ce texte, renforçant sa légitimité internationale. Dans le même temps, l'éducation à la paix HWPL a été intégrée au programme national du Timor-Leste, tandis que la campagne « Ensemble : Connecter la Corée » a intensifié ses actions en faveur de la réunification pacifique de la péninsule coréenne.

Avec une progression notable du nombre de membres, passé de 500 000 à 700 000 en un an, HWPL consolide son réseau mondial. Le président Man Hee Lee a rappelé, lors du 9e anniversaire de la DPCW : « Nous ne sommes pas étrangers à la paix. Nous sommes les acteurs de la paix, et nous-mêmes sommes la paix. »

En parallèle du sommet central en Corée du Sud, des commémorations auront lieu dans 66 sites répartis dans 60 pays, mobilisant plus de 13 000 participants. En Côte d'Ivoire, la ville de Duékoué sera au coeur des célébrations, avec des ateliers, des activités communautaires et des témoignages destinés à promouvoir l'harmonie nationale à l'approche de la présidentielle de 2025. Un moment fort qui illustre la volonté de faire de la paix un socle durable, en Côte d'Ivoire comme à l'échelle mondiale.