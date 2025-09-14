La phase 3 du programme de stage d'immersion, une initiative gouvernementale portée par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, vient de s'achever à travers la Côte d'Ivoire. Plus qu'une simple opération administrative, ce programme constitue une véritable passerelle vers l'avenir pour des milliers de jeunes.

Le samedi 13 septembre 2025, une cérémonie symbolique organisée à la préfecture de région de Man a marqué la fin de cette étape. Parmi les 2 700 jeunes bénéficiaires dans les régions du Tonkpi et du Bafing, 76 stagiaires ont reçu leurs attestations, symboles d'une expérience qui a transformé leur regard sur le monde du travail.

Le programme d'immersion ne s'est pas limité à confier des tâches aux jeunes ; il s'est révélé être une véritable école de vie. Les témoignages des participants en illustrent l'impact profond.

Konaté Bakary, stagiaire à la mairie de Man, est reparti transformé. Il a non seulement acquis la maîtrise des outils informatiques, mais a surtout appris le sens des responsabilités et l'importance du service à la communauté. Pour lui, ce stage a été un catalyseur de développement personnel et professionnel.

Anaïs N'Guessan, qui a effectué son immersion dans un centre socio-éducatif, en a tiré une leçon de vie inestimable. Elle a compris que seul le travail libère et que la persévérance demeure la clé pour maîtriser les rudiments d'un métier. Son parcours illustre le fait que ce stage transmet des valeurs aussi essentielles que les compétences techniques.

L'histoire de Séa Clarisse est particulièrement éloquente. Initialement sceptique, elle pensait que le stage serait une perte de temps. Aujourd'hui, elle reconnaît avoir beaucoup appris et salue ce programme, non pas pour le pécule, mais pour le changement de perception qu'il a suscité en elle. Son témoignage démontre que cette initiative a le pouvoir de transformer les mentalités et de redonner confiance.

Le programme d'immersion connaît un succès croissant. En 2023, la première phase avait déjà dépassé ses objectifs en accueillant 11 190 bénéficiaires contre 10 000 prévus. En 2024, l'opération a consolidé cette réussite en touchant 20 233 jeunes.

Pour l'édition 2025, le gouvernement ambitionne de franchir un cap historique en impactant 50 000 jeunes, confirmant ainsi sa volonté de faire de cette initiative un pilier de l'insertion professionnelle.

Au-delà des chiffres, ce sont des milliers de jeunes Ivoiriens qui ont pu vivre des vacances saines, tout en acquérant des compétences et en se familiarisant avec le monde du travail. À l'unisson, ils appellent leurs pairs à s'approprier cette initiative, véritable opportunité pour bâtir leur avenir.