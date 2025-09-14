Cote d'Ivoire: Éducation-Formation - 5 996 éducateurs et professeurs de l'Ens rejoignent le système éducatif

13 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Danielle Seri (Stagiaire)

La 59e promotion d'éducateurs et de professeurs formés à l'École normale supérieure d'Abidjan (Ens) a effectué sa sortie, le 11 septembre, à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody.

À cette occasion, 5 996 normaliens, dont 37 % de femmes, ont rejoint le système éducatif ivoirien. Il s'agit de 3 177 agents d'encadrement, 1 129 professeurs de collège, 577 professeurs de lycée et 1 113 professeurs du Centre d'Animation et de Formation pédagogique (Cafop).

Présidant la cérémonie, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Prof. Adama Diawara, a félicité les nouveaux diplômés. Il les a exhortés à accomplir leurs tâches avec intégrité, équité et un sens du devoir, sans discrimination, compromission ni favoritisme.

« Votre mission dépasse de loin l'exercice d'un métier. Vous devenez des porteurs de lumière, chargés d'éclairer les chemins de milliers d'enfants à travers notre pays. Leur avenir, et par ricochet celui de la Côte d'Ivoire repose sur votre engagement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Je sais que vous serez à la hauteur de cette noble vocation », a déclaré Adama Diawara. Puis d'ajouter :« Le monde professionnel que vous vous apprêtez à intégrer est en perpétuelle transformation. Il vous demandera curiosité, adaptabilité et résilience. Ne craignez pas le changement : accueillez-le comme une opportunité de progresser, d'innover et de grandir. »

Représentant le ministre des Mines, de l'Énergie et du Pétrole, Mamadou Sangafowa Coulibaly, parrain de la promotion, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, a demandé aux récipiendaires de garder à l'esprit que l'enseignant, l'éducateur et le chercheur ne se limitent pas à être des techniciens du savoir. A l'en croire, ils doivent s'évertuer à devenir des guides, des repères, des modèles à suivre, des bâtisseurs d'âmes et de conscience.

« Les diplômes que vous recevez aujourd'hui ne représentent pas une finalité mais l'ouverture d'un chemin nouveau. Ils constituent le sceau d'une responsabilité plus grande : celle d'affronter avec courage et intelligence les défis de notre temps et de contribuer activement à l'édification de la nation par vos compétences autant que par vos valeurs », a-t-il appuyé.

Quant au Prof. Kamagaté Bamory, directeur de l'Ens, il a exprimé sa gratitude au ministre Adama Diawara pour les réformes qui ont, selon lui, hissé l'institution au rang d'école d'excellence. Il a également salué l'ouverture prochaine des antennes de Bouaké et de San Pedro ainsi que la réhabilitation des laboratoires de physique-chimie et de sciences de la vie et de la terre (Svt).

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.