Cote d'Ivoire: Éducation-Formation - 5 996 éducateurs et professeurs de l'Ens rejoignent le système éducatif

La 59e promotion d'éducateurs et de professeurs formés à l'École normale supérieure d'Abidjan (Ens) a effectué sa sortie, le 11 septembre, à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody.

À cette occasion, 5 996 normaliens, dont 37 % de femmes, ont rejoint le système éducatif ivoirien. Il s'agit de 3 177 agents d'encadrement, 1 129 professeurs de collège, 577 professeurs de lycée et 1 113 professeurs du Centre d'Animation et de Formation pédagogique (Cafop).

Présidant la cérémonie, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Prof. Adama Diawara, a félicité les nouveaux diplômés. Il les a exhortés à accomplir leurs tâches avec intégrité, équité et un sens du devoir, sans discrimination, compromission ni favoritisme.

« Votre mission dépasse de loin l'exercice d'un métier. Vous devenez des porteurs de lumière, chargés d'éclairer les chemins de milliers d'enfants à travers notre pays. Leur avenir, et par ricochet celui de la Côte d'Ivoire repose sur votre engagement.

Je sais que vous serez à la hauteur de cette noble vocation », a déclaré Adama Diawara. Puis d'ajouter :« Le monde professionnel que vous vous apprêtez à intégrer est en perpétuelle transformation. Il vous demandera curiosité, adaptabilité et résilience. Ne craignez pas le changement : accueillez-le comme une opportunité de progresser, d'innover et de grandir. »

Représentant le ministre des Mines, de l'Énergie et du Pétrole, Mamadou Sangafowa Coulibaly, parrain de la promotion, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, a demandé aux récipiendaires de garder à l'esprit que l'enseignant, l'éducateur et le chercheur ne se limitent pas à être des techniciens du savoir. A l'en croire, ils doivent s'évertuer à devenir des guides, des repères, des modèles à suivre, des bâtisseurs d'âmes et de conscience.

« Les diplômes que vous recevez aujourd'hui ne représentent pas une finalité mais l'ouverture d'un chemin nouveau. Ils constituent le sceau d'une responsabilité plus grande : celle d'affronter avec courage et intelligence les défis de notre temps et de contribuer activement à l'édification de la nation par vos compétences autant que par vos valeurs », a-t-il appuyé.

Quant au Prof. Kamagaté Bamory, directeur de l'Ens, il a exprimé sa gratitude au ministre Adama Diawara pour les réformes qui ont, selon lui, hissé l'institution au rang d'école d'excellence. Il a également salué l'ouverture prochaine des antennes de Bouaké et de San Pedro ainsi que la réhabilitation des laboratoires de physique-chimie et de sciences de la vie et de la terre (Svt).