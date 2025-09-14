Afrique: Quand la musique réécrit l'histoire - Le Mansa Orchestra enflamme l'IATF 2025

13 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

La Foire Commerciale Intra-Africaine (Intra-African Trade Fair) était au rythme d'une expérience musicale hors du commun à la veille de sa clôture le 9 septembre 2025 à Alger. Dans un silence solennel, puis dans une ovation unanime, le public a accueilli le Mansa Orchestra, qui a offert un voyage à travers le temps, entre douleurs passées et espoirs présents.

Les notes mélancoliques rappelaient les souffrances des peuples arrachés à leur terre, traversant le désert et l'Atlantique. Puis, peu à peu, les sons se sont transformés, évoquant l'éclat de la caravane dorée de Mansa Musa et la grandeur des royaumes africains.

Tambours, cordes et voix se sont unis pour transfigurer l'histoire : la peine s'est muée en fierté, le désespoir en espoir. Une fresque musicale qui rappelle que l'Afrique n'est pas seulement une terre de luttes, mais aussi de résilience, d'intelligence et de créativité sans limites.

Dans un moment d'émotion, l'orchestre a marqué une pause pour rendre hommage au Professeur Benedict Oramah, salué pour sa vision qui a fait d'Afreximbank un acteur majeur de la transformation du continent. Un hommage appuyé a également été adressé à Mme Kanayo Awani, dont l'engagement a permis au projet Mansa de s'enraciner et de prospérer.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La soirée s'est conclue par une intervention improvisée du Prof. Oramah. Dans des mots empreints de sincérité, il a résumé l'esprit de cette performance : « Ce n'est qu'une partie de l'iceberg ». Plus qu'un simple concert, le Mansa Orchestra s'est affirmé comme un projet culturel panafricain destiné à faire résonner la voix de l'Afrique sur les plus grandes scènes du monde.

Mardi dans la soirée, à Alger, l'Afrique a repris possession de son histoire.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.