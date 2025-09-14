Soudan: Membre du Conseil de souveraineté de transition assiste à la prestation de serment des cadres de la santé à Omdurman

13 Septembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Dr Nuwara Abu Mohamed Tahir, membre du Conseil de souveraineté de transition (CST), a affirmé l'intérêt et le soutien de l'État au secteur de la santé, le reconnaissant comme l'un des secteurs vitaux du pays.

Dans son discours prononcé samedi au 20éme hall Al-Thawrah à Omdurman, lors de la cérémonie organisée par le Conseil national des professions médicales et de santé pour intégrer les nouveaux cadres médicaux, elle a appelé à redoubler d'efforts pour relever les défis auxquels le secteur de la santé est confronté, notamment en matière d'assainissement de l'environnement.

Elle a également souligné le rôle important joué par le ministère de la Santé dans la fourniture de services médicaux et thérapeutiques aux citoyens au cours de la période écoulée.

Il convient de noter que 850 cadres médicaux ont prêté serment aujourd'hui pour recevoir leur licence professionnelle, portant ainsi à environ 2 500 le nombre total de cadres médicaux fournis par le Conseil national des professions médicales et de santé.

Ces cadres médicaux ont contribué au rétablissement des services dans 24 hôpitaux et 210 centres de santé de l'État de Khartoum.

