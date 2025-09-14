Soudan: Le procureur général conclut sa visite à Genève

13 Septembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

La Procureure générale et présidente du Comité national d'enquête sur les crimes et violations du droit humanitaire national et international, Intisar Ahmed Abdel-Aal, a conclu sa visite à Genève après avoir présidé la délégation soudanaise à la 60éme session du Conseil des droits de l'homme.

Elle a prononcé la déclaration du Soudan devant le Conseil, en passant en revue l'ensemble des mesures judiciaires prises par le Comité national depuis sa création. À l'issue de la session, elle a fourni une réponse aux interventions de plusieurs pays et organisations.

Le programme de sa visite comprenait des réunions bilatérales avec le Président du Conseil des droits de l'homme, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme et Amnesty International.

Elle a été accueillie à l'aéroport de Genève par le Représentant permanent du Soudan, l'Ambassadeur Hassan Hamid Hassan, ainsi que par des membres de la mission

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.