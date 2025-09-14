Soudan: Le procureur général conclut sa visite à Genève

La Procureure générale et présidente du Comité national d'enquête sur les crimes et violations du droit humanitaire national et international, Intisar Ahmed Abdel-Aal, a conclu sa visite à Genève après avoir présidé la délégation soudanaise à la 60éme session du Conseil des droits de l'homme.

Elle a prononcé la déclaration du Soudan devant le Conseil, en passant en revue l'ensemble des mesures judiciaires prises par le Comité national depuis sa création. À l'issue de la session, elle a fourni une réponse aux interventions de plusieurs pays et organisations.

Le programme de sa visite comprenait des réunions bilatérales avec le Président du Conseil des droits de l'homme, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme et Amnesty International.

Elle a été accueillie à l'aéroport de Genève par le Représentant permanent du Soudan, l'Ambassadeur Hassan Hamid Hassan, ainsi que par des membres de la mission