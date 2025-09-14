Soudan: Dr Nawara s'informe sur la situation sécuritaire dans l'État de Khartoum

Le Dr Nawara Abu Mohammed Tahir, membre du Conseil de souveraineté de transition (CST) s'informé sur la situation sécuritaire dans l'État de Khartoum.

Lors d'une réunion samedi avec le Conseil de coordination de la sécurité de l'État, elle a été informée des efforts déployés pour restaurer la sécurité dans l'État de Khartoum et le protéger des menaces sécuritaires.

Le Wali de l'État de Khartoum, Ahmed Osman Hamza, a déclaré que plusieurs facteurs ont contribué à stabiliser la situation sécuritaire dans l'État, notamment le déploiement massif des forces de police, les patrouilles conjointes et le repositionnement des points de contrôle après le départ des forces de combat de Khartoum.

La réunion a également abordé la future stratégie de sécurisation de l'État, notamment l'activation des points de contrôle aux frontières, le renforcement de l'utilisation des technologies, la création d'une base de données nationale, la gestion des étrangers et des réfugiés conformément au droit international et la résolution de la question des implantations sauvages.