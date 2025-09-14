Soudan: Le pays rejette toute intervention étrangère portant atteinte à sa souveraineté

document

Le gouvernement a annoncé qu'il accueillait favorablement tout effort régional ou international visant à mettre fin à la guerre et aux attaques de la milice terroriste Al-Dagalo contre les villes et les infrastructures.

Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a affirmé dans un communiqué que le gouvernement n'acceptait aucune intervention internationale ou régionale qui ne respecte pas la souveraineté du Soudan, ses institutions légitimes soutenues par le peuple soudanais, et son droit à défendre son peuple et son territoire.

Le communiqué complet du ministère des Affaires étrangères est le suivant :-

République du Soudan Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale

Bureau du porte-parole et Direction des médias

Communiqué de presse

Le gouvernement soudanais salue tout effort régional ou international visant à mettre fin à la guerre, à mettre fin aux attaques de la milice terroriste Al-Dagalo contre les villes et les infrastructures, à lever le siège des villes et à le démanteler afin d'empêcher la répétition de tragédies et de crimes contre le peuple soudanais.

Le gouvernement soudanais n'accepte aucune intervention internationale ou régionale qui ne respecte pas la souveraineté du Soudan, ses institutions légitimes soutenues par le peuple soudanais, ni son droit à défendre son peuple et son territoire. Il rejette également toute tentative de l'assimiler à une milice terroriste raciste qui recrute des mercenaires étrangers du monde entier pour détruire et effacer l'identité soudanaise.

Le gouvernement soudanais souligne que son engagement avec toute partie prenante dans les affaires soudanaises repose clairement sur le respect de sa souveraineté nationale et de la légitimité de ses institutions nationales, tant en principe qu'en pratique.

Tout en affirmant sa volonté d'instaurer la paix, la sécurité et la stabilité, de protéger la vie des Soudanais et de préserver ses ressources, le Gouvernement soudanais regrette l'échec de la communauté internationale à contraindre la milice terroriste à appliquer les résolutions 2736 et 1591 du Conseil de sécurité de l'ONU, à lever le siège d'Al Fasher, à alléger les souffrances de ses citoyens - y compris les personnes âgées, les femmes et les enfants - et à autoriser le passage des convois humanitaires.

Le Gouvernement soudanais affirme que l'instauration de la paix au Soudan relève de la responsabilité exclusive du peuple soudanais et des institutions étatiques existantes, et que le peuple soudanais est le seul à pouvoir déterminer son mode de gouvernance, grâce au consensus national recherché par le Gouvernement de l'espoir, dirigé par le Premier ministre de transition, dont la nomination a été faite conformément au Document constitutionnel régissant le pays pendant la période de transition.

Le Gouvernement soudanais souligne que la gestion des affaires intérieures est un droit souverain accordé conformément aux intérêts suprêmes du peuple soudanais, sans tutelle ni contrôle d'aucun parti ni coalition.

Publié le samedi 13 septembre 2025