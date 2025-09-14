Soudan: Dr Jibreel dévoile des dispositions gouvernementales visant à mettre en oeuvre la décision du Premier ministre sur les exportations d'or

13 Septembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre des Finances et de la Planification économique Dr Jibreel Ibrahim a dévoilé les dispositions gouvernementales visant à mettre en oeuvre la décision du Premier ministre sur les exportations d'or.

Ces mesures contribueront à protéger l'or en tant que ressource économique importante et à prévenir sa contrebande.

Il a également dévoilé un plan visant à mettre en place un mécanisme de portefeuille d'exportation et la Banque centrale du Soudan continuera d'acheter et d'exporter de l'or par le biais de mécanismes préalablement convenus jusqu'à sa mise en place.

Lors d'une réunion élargie à laquelle ont participé les ministres des Minéraux, de l'Industrie et du Commerce, le gouverneur de la Banque centrale du Soudan, le ministre d'État au ministère des Finances et le sous-secrétaire d'État, le ministre a discuté de la possibilité d'élargir le portefeuille existant de la Banque du Soudan afin de lui permettre de remplir son rôle d'achat d'or produit dans le pays.

La réunion a souligné la nécessité de créer un portefeuille d'investissement national détenu par l'État. L'objectif est d'atteindre l'objectif de l'État de stocker l'or auprès de la Banque centrale et d'instaurer la confiance entre le gouvernement et les détenteurs d'or en fournissant des garanties pour protéger leurs droits et en adoptant des politiques visant à les encourager à investir dans le portefeuille, notamment en fournissant le financement et les incitations nécessaires à l'instauration de la confiance.

Il convient de noter que la réunion a réuni des exportateurs d'or et toutes les agences gouvernementales concernées.

