Tunisie: Monastir - Suivi du projet de doublement de la ligne ferroviaire n°22 sur le tronçon Moknine - Mahdia

13 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Le plan des travaux spécifiques et annexes du projet de doublement et d'électrification de la ligne ferroviaire n°22, reliant Sousse, Monastir et Mahdia sur le tronçon Moknine-Mahdia (21 km), sera prêt dans un délai d'une semaine, a indiqué le directeur régional de l'Office de la topographie et du cadastre à Monastir.

De son côté, le représentant de la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) a présenté, lors d'une séance de travail tenue au siège du gouvernorat pour le suivi du projet, un rapport sur l'état d'avancement des engagements pris lors de la réunion de la commission technique.

Ceux-ci ont concerné notamment les opérations de délimitation de la partie foncière du projet et du domaine ferroviaire dans les zones d'El Chraf et Baghdadi à Bekalta, conformément aux recommandations de la commission technique pour l'accélération des projets, réunie à la présidence du gouvernement le 3 septembre dernier.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le coût du projet est estimé à environ 114 millions d'euros (soit près de 380 millions de dinars tunisiens). Il permettra de développer et d'améliorer les services de transport ferroviaire urbain entre Sousse, Monastir et Mahdia, en augmentant la capacité d'accueil de la ligne n°22, en réduisant la durée des trajets et en portant le nombre de voyages quotidiens de 44 à 60, soit un départ toutes les 20 minutes au lieu d'un toutes les 40 minutes.

Le projet vise également à assurer la régularité des dessertes, renforcer la sécurité et améliorer le confort des passagers.

La publication de l'appel d'offres relatif au doublement et à l'électrification de la ligne n°22, dans son tronçon Moknine - Mahdia, long de 21 km, est prévue au cours du premier trimestre 2026, après le dépassement de plusieurs difficultés, la résolution de problèmes fonciers et le parachèvement des études nécessaires.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.