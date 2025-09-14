Burkina Faso: Kaya - Cyanure, amphétamines et cigarettes frauduleuses d'une valeur de plus de 100 millions FCFA saisis par la Douane

13 Septembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

Les services de la Douane ont constaté, le 11 septembre 2025 aux environs de 13h00, un mouvement suspect de manipulation de colis en dehors de l'agglomération, dans un hameau de culture dénommé Konéan, situé à 10 km de l'entrée de la ville de Kaya.

Sur les lieux, ils ont découvert des sacs de 100 kg de marque Faso Boro, contenant des cartons de cigarettes de marque YES. À quelques mètres de ce premier véhicule, un autre, embourbé, transportait des fûts noirs contenant du cyanure.

Bilan de la saisie :

· 221 cartons de cigarettes, d'une valeur estimée à 50 millions FCFA ;

· 193 fûts de cyanure, d'une valeur estimée à 30 millions FCFA ;

· 26 cartons d'amphétamines, pour une valeur estimée à 2 millions FCFA.

Au total, 440 colis de produits prohibés, d'une valeur globale avoisinant 80 millions FCFA, ont été saisis et déposés à la Brigade mobile des Douanes de Kaya.

