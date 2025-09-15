Afrique: L'UA a salué la résolution historique de l'ONU sur le renforcement du partenariat ONU-UA.

Addis-Abeba — Le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Mahmoud Ali Youssouf, a salué la récente résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies visant à renforcer la coopération entre l'ONU et l'UA.

L'Assemblée générale des Nations Unies, lors de sa 79e session, a adopté une résolution sur la coopération entre l'ONU et l'UA, soulignant que le renforcement de cette coopération contribuera à la promotion des principes de la Charte des Nations Unies et de l'Acte constitutif de l'UA.

« Ensemble, nous traduirons cet engagement en actions concrètes au service des populations africaines et contribuant à la stabilité mondiale », a-t-il ajouté.

La résolution a notamment souligné que l'Agenda 2063, le plan de développement continental sur 50 ans de l'UA, « reflète l'engagement en faveur de la vision panafricaine d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale ».

Il a réaffirmé l'engagement indéfectible de l'UA à travailler main dans la main avec l'ONU pour réaliser l'Agenda 2063 de l'Afrique et le Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies.

La résolution a souligné la nécessité de poursuivre les mesures en cours pour améliorer l'efficacité et l'efficience de la coopération ONU-UA face aux menaces à la paix et à la sécurité, ainsi qu'aux obstacles au développement, et pour promouvoir les droits de l'homme en Afrique.