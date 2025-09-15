Madagascar: Négociations sur l'AGOA - La délégation malgache espère une issue positive

Mission capitale la semaine dernière pour la délégation malgache qui a négocié avec la partie américaine pour obtenir le renouvellement de l'AGOA.

L'équipe dirigée par le ministre de l'Industrialisation et du Commerce David Ralambofiringa rentre au pays avec le sentiment du devoir accompli et espère une issue positive quant à la possibilité de renouvellement ou du moins de l'extension de l'AGOA.

Lueur d'espoir

On rappelle que l'African Growth and Opportunity Act, le régime préférentiel commercial accordé à certains pays africains dont Madagascar prend fin le 30 septembre prochain. Avec ce que cela suppose de conséquences désastreuses sur le plan socio-économique, ne serait-ce qu'en raison des risques de perte de plusieurs milliers d'emplois dans des secteurs-clés comme le textile. Raison pour laquelle les autorités ont fait de ce dossier AGOA une priorité. En l'espace de trois mois, deux missions de négociations ont été envoyées.

La dernière, qui a eu lieu du 6 au 13 septembre dernier, a été une véritable plaidoirie auprès des autorités américaines. Une lueur d'espoir se dessine à l'issue de la mission qui a également impliqué des représentants du secteur privé. Charles Giblain, du Groupement des Entreprises Franches et Partenaires (GEFP), a indiqué que « même si les négociations n'ont pas été faciles, les choses vont dans un sens positif » Même optimisme pour Kersley Ramdos, dirigeant de la société Mazava qui a déclaré que « grâce aux efforts réalisés par le secteur public et l'implication des représentants du secteur privé, la mission est appelée à aboutir sur une issue positive ».

Avantages réciproques

Également présent parmi la délégation, le Président du Groupement des Exportateurs de Vanille de Madagascar (GEVM) et non moins vice-président du Conseil national de la vanille (CNV), George Geeraerts a parlé des avantages réciproques tirés de l'AGOA aussi bien pour Madagascar que les Etats-Unis. « L'AGOA profite aussi au peuple américain » a-t-il plaidé.

Une manière d'indiquer que Madagascar a aussi ses atouts à faire valoir dans les négociations. À propos d'atouts, d'ailleurs la présence à Washington du ministre des Mines et des Ressources Stratégiques Olivier Rakotomalala témoigne de la volonté de la partie malgache de mettre en avant les richesses minières et peser ainsi dans les négociations. Le ministre a notamment évoqué les minerais stratégiques très recherchés par les Etats-Unis, comme une véritable monnaie d'échange à proposer contre la reconduction de l'AGOA. Bref, à J-15 de l'expiration de l'AGOA, l'espoir est de mise quant à son extension.

Atouts

Une bonne perspective à mettre à l'actif de cette mission organisée par ailleurs avec la contribution efficace de l'Ambassade de Madagascar à Washington. « C'était une occasion de faire entendre les atouts de Madagascar », a déclaré l'Ambassadrice, Lantosoa Rakotomalala. Notons par ailleurs la présence, parmi la mission, du directeur général des Douanes Ernest Zafivanona Lainkana. Une mission où la Grande Île était à l'honneur puisque le pays a fait office de leader ayant porté la voix des autres pays africains qui ont participé aux négociations. En l'occurrence l'Île Maurice, la Tanzanie, le Kenya et le Lesotho. Un bon espoir en somme dans ce dossier d'une importance particulière pour l'économie de Madagascar. La balle est maintenant dans le camp de la partie américaine qui prendra sa décision dans les prochains jours.