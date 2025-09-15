Madagascar: Malnutrition aiguë - 558 000 enfants victimes d'ici 2026

Une crise aggravée par le climat. La malnutrition infantile connaît une inquiétante progression à Madagascar.

Selon les dernières analyses de Save the Children, le nombre d'enfants de moins de cinq ans touchés par la malnutrition aiguë pourrait atteindre 558 000 d'ici avril 2026, soit une hausse de 54 % par rapport aux prévisions précédentes. Parmi eux, plus de 155 000 risquent une forme sévère pouvant être fatale sans traitement.

Chocs

Cette dégradation survient alors que le pays fait face à une succession de chocs climatiques. Sécheresses persistantes, cyclones destructeurs et invasions de ravageurs, ces phénomènes compromettent les récoltes de base et fragilisent encore davantage des communautés déjà vulnérables. Les flambées de prix alimentaires, la faiblesse du système de santé et la recrudescence de maladies comme la diarrhée ou le paludisme aggravent la crise.

Interpellation

Le paradoxe est frappant, bien que la sécurité alimentaire globale semble s'améliorer légèrement, les enfants paient le prix le plus lourd. L'organisation humanitaire alerte sur l'urgence d'une mobilisation internationale et nationale pour renforcer l'accès à l'eau potable, à la nourriture et aux soins essentiels. Madagascar, pourtant peu responsable des émissions mondiales, illustre cruellement comment le changement climatique condamne les plus jeunes à un avenir compromis.