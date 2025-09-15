Sénégal: Eclairage public - 2 840 lampadaires solaires pour le département de Diourbel

La direction générale de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables (Aner) veut améliorer l'éclairage public des 12 communes du département de Diourbel. C'est dans cette logique qu'elle a remis, hier, vendredi, 2.840 lampadaires solaires à ces collectivités territoriales.

Les 12 communes du département de Diourbel ont reçu de la direction générale de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables (Aner), 2.840 lampes solaires, hier, vendredi. Le matériel a été réceptionné par le préfet du département, Abdou Khadir Diop. L'installation des lampadaires démarre à partir du 16 septembre 2025.

Le Dg de l'Aner, Pr Diouma Kobor, a indiqué que l'objectif est de renforcer la sécurité des populations, particulièrement dans les zones non éclairées. « On sait bien que quand on n'a pas la lumière, on est confronté à un problème de sécurité », a- t-il dit.

M. Kobor a également informé que sa direction a décidé d'équiper tout le territoire sénégalais, en mettant la sécurité au coeur des priorités, mais aussi en facilitant aux populations l'accès à la lumière pour une économie plus durable.

Le Dg de l'Aner a aussi précisé que la remise de ces lampadaires aux communes du département de Diourbel constitue la troisième phase du projet d'éclairage public par voie solaire. « On a démarré, il y a moins d'un an, la phase 3, qui concerne la répartition des 50.000 lampadaires solaires dans tout le pays », a ajouté Diouma Kobor.

Selon le préfet de Diourbel, Abdou Khadir Diop, « c'est une nécessité pour la ville qui est confrontée à des problèmes d'insécurité liés au manque d'éclairage. Nous continuerons à travailler, de concert avec l'Aner et le maire, pour l'extension des lampadaires dans les autres quartiers, pour satisfaire la forte demande ».

L'autorité a magnifié la transparence adoptée par l'Aner, avec la mise en place d'une commission de répartition inclusive. « Ils ont impliqué toutes les couches de la population : préfet, maire, représentant des jeunes, des femmes, des sages, un député, un imam, un curé », a-t-il conclu.