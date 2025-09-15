Afrique: Mondiaux d'Athlétisme 2025 - Sept talents du Centre Africain de l'Athlétisme de Dakar en lice à Tokyo

14 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)

Sept pensionnaires du Centre Africain de l'Athlétisme de Dakar (AADC) défendront les couleurs du continent africain aux Championnats du Monde d'Athlétisme qui se tiennent actuellement à Tokyo. Dirigé par le médaillé olympique El Hadji Amadou Dia Bâ, le centre confirme ainsi son rôle de vivier pour l'élite de l'athlétisme africain.

Issus de six pays différents, ces athlètes ont bénéficié d'une préparation intensive à Dakar. Leur ambition : hisser haut les couleurs de l'Afrique sur la scène mondiale.

Les représentants et leurs disciplines :

100 m : Dylan Sicobo (Seychelles) et Fayza Issakha Abdou Karem (Togo)

110 m haies : Louis François Mendy (Sénégal) et Saguirou Badamassi (Niger)

400 m : Esther Mingueyam (Tchad)

Triple saut : Saly Sarr (Sénégal)

100 m : Herverge Étale Kole (Cameroun)

Selon la direction du centre, ce groupe témoigne du succès du programme d'encadrement technique et administratif mis en place par l'AADC. « Nos athlètes ont atteint un niveau de performance appréciable grâce à des conditions d'entraînement optimales », souligne l'équipe encadrante.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.