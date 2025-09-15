Afrique: Mondiaux d'Athlétisme 2025 - Sept talents du Centre Africain de l'Athlétisme de Dakar en lice à Tokyo

Sept pensionnaires du Centre Africain de l'Athlétisme de Dakar (AADC) défendront les couleurs du continent africain aux Championnats du Monde d'Athlétisme qui se tiennent actuellement à Tokyo. Dirigé par le médaillé olympique El Hadji Amadou Dia Bâ, le centre confirme ainsi son rôle de vivier pour l'élite de l'athlétisme africain.

Issus de six pays différents, ces athlètes ont bénéficié d'une préparation intensive à Dakar. Leur ambition : hisser haut les couleurs de l'Afrique sur la scène mondiale.

Les représentants et leurs disciplines :

100 m : Dylan Sicobo (Seychelles) et Fayza Issakha Abdou Karem (Togo)

110 m haies : Louis François Mendy (Sénégal) et Saguirou Badamassi (Niger)

400 m : Esther Mingueyam (Tchad)

Triple saut : Saly Sarr (Sénégal)

100 m : Herverge Étale Kole (Cameroun)

Selon la direction du centre, ce groupe témoigne du succès du programme d'encadrement technique et administratif mis en place par l'AADC. « Nos athlètes ont atteint un niveau de performance appréciable grâce à des conditions d'entraînement optimales », souligne l'équipe encadrante.