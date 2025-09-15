Congo-Kinshasa: Massacres au Nord-Kivu et Ituri - La Cenco réitère son appel aux belligérants et au gouvernement

En République démocratique du Congo (RDC), la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco) s'inquiète, après les massacres au Nord-Kivu attribués à l'ADF et, en Ituri, aux miliciens de la Codeco. Une centaine de morts a ainsi été enregistrée, en une semaine, malgré les opérations conjointes entre l'armée congolaise et ougandaise.
Les évêques catholiques congolais dénoncent une banalisation des tueries qui n'émeuvent plus ni la nation ni la communauté internationale. Les évêques appellent à une mobilisation accrue pour protéger les populations et exhortent le gouvernement congolais à redoubler de vigilance afin de renforcer la sécurité dans les zones en proie aux violences. RFI a reccueilli les déclarations de Mgr Donatien N'shole, secrétaire général de la conférence des évêques du pays.
Alors que toute l'attention devrait être concentrée sur ces zones-là parce que l'on sait que c'est vraiment une zone chaude, il y a lieu de se poser beaucoup de questions. Nous semblons être dépassés. Nous devons tous nous mobiliser sur la situation sécuritaire, sur cette partie du pays. (.../...) À l'allure où vont les choses, il ne meurt presque plus de gens ; on commence à trouver cela normal. Ce n'est pas une façon de vivre. Nous voulons la paix. Voilà pourquoi, la grande recommandation, c'est de demander à tous les belligérants, aux FARDC, au gouvernement que nous nous orientions tous sur la proposition religieuse pour arriver à un pacte social, dans l'espoir de mettre fin à cette situation, sans verser du sang.