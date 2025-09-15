Congo-Kinshasa: Massacres au Nord-Kivu et Ituri - La Cenco réitère son appel aux belligérants et au gouvernement

En République démocratique du Congo (RDC), la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco) s'inquiète, après les massacres au Nord-Kivu attribués à l'ADF et, en Ituri, aux miliciens de la Codeco. Une centaine de morts a ainsi été enregistrée, en une semaine, malgré les opérations conjointes entre l'armée congolaise et ougandaise.

Les évêques catholiques congolais dénoncent une banalisation des tueries qui n'émeuvent plus ni la nation ni la communauté internationale. Les évêques appellent à une mobilisation accrue pour protéger les populations et exhortent le gouvernement congolais à redoubler de vigilance afin de renforcer la sécurité dans les zones en proie aux violences. RFI a reccueilli les déclarations de Mgr Donatien N'shole, secrétaire général de la conférence des évêques du pays.