Burkina Faso: Personnalité invitée au camp vacances Faso mêbo de Ouagadougou, vague 2 - La star Smarty sur scène, motive les campeurs

14 Septembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

L'artiste musicien rappeur Smarty a été la personnalité invitée du Camp vacances Faso Mêbo (vague 2) de Ouagadougou, ce samedi.

Double Kundé d'or (2007 et 2023), l'artiste a salué cette initiative du Camp vacances Faso Mêbo qui vise à former, instruire et préparer les campeurs à être des leaders, des hommes et femmes qui seront utiles au pays.

L'Ambassadeur de bonne volonté du Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) au Burkina Faso, a appelé les Campeurs à cultiver l'amour de la Patrie, l'esprit d'excellence et à avoir la vision d'un Burkina Faso meilleur.

« Chaque enfant doit être responsable maintenant parce que vous êtes les adultes de demain. Vous êtes le Burkina de demain », assène l'artiste musicien aux Campeurs.

Smarty a exhorté les participants au Camp vacances Faso Mêbo, à être des excellents enfants, disciplinés, sages et à croire en leurs rêves. « Je crois en mon pays, je suis fier d'être Burkinabè, je suis fier de ce que le pays m'a apporté et je vais le lui rendre jusqu'à ma mort », confie Smarty.

Le lauréat de plusieurs prix nationaux et internationaux a invité les Campeurs à être des ambassadeurs qui vont partager les enseignements reçus pour une transformation profonde de la société burkinabè.

Et comme pour consolider les leçons de vie partagées sur l'humilité, l'ordre et la discipline, l'icône de la musique burkinabè, voire africaine, prend le rang du lave-mains avant de partager la « soupe du campeur ».

