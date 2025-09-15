Mali: Les jihadistes du Jnim changent de stratégie avec des attaques à l'ouest et au centre du pays

Les jihadistes du GNIM (Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans) ont mené plusieurs attaques ces 13 et 14 septembre à l'ouest du Mali, où ils ont décrété un blocus au début du mois, ainsi qu'au centre du pays. Plusieurs dizaines de camions ont été brûlés, et des positions de l'armée ont été ciblées.

À l'ouest du Mali, l'armée malienne est désormais présente sur certains axes routiers. Du coup, les jihadistes du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jnim) semblent avoir changé de stratégie pour imposer leur blocus. On ne les voit plus aussi souvent instaurer des barrages en territoire malien sur la route reliant Bamako à Dakar. Ils circulent dorénavant à motos et mènent des embuscades et des assauts parfois spectaculaires contre les convois de véhicules.

C'est la stratégie utilisée ces 13 et 14 septembre, d'abord dans la localité de Kolokani située à une centaine de kilomètres de Bamako. Plusieurs camions citernes transportant du carburant venant du Sénégal ont été brûlés. La circulation a été fortement perturbée.

Autre attaque jihadiste, cette fois-ci près de la localité de Kayes, située plus à l'ouest du Mali. Cette route facilite plus de 70% des importations maliennes. Les Jihadistes sont également présents dans le centre du Mali. Vers la localité Konna, ils ont attaqué une position de l'armée malienne ce 14 septembre. Un bilan contradictoire circule.