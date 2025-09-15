Ile Maurice: Roshi Bhadain - «On ne peut pas continuer avec la déclaration ethnique»

«Nous sommes d'accord qu'il faut apporter une réforme électorale le plus vite possible.» Le Reform Party met les points sur les «i» par la voix de son secrétaire général, Ryad Subratty, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse hier. Celui-ci a expliqué que le système actuel est révolu : «Nous sommes entièrement d'accord qu'il faut une dose de proportionnelle, de même que sur le nombre de 20 sièges.»

Le leader du parti, Roshi Bhadain, a même souligné être «très d'accord» avec la proposition de réforme électorale et «très très d'accord» avec la proposition d'une dose de proportionnelle. En revanche, le maintien du Best Loser System dans une des deux propositions fait sourciller. «Nou pa kapav kontinie avek enn sistem deklarasion etnik», a asséné Roshi Bhadain.

Un autre point de désaccord a trait au nombre de députés au Parlement. «Au Reform Party, nous proposons deux élus par circonscription, soit 40 députés (First Past The Post), plus 20 députés à partir de la liste proportionnelle, ce qui fait un total de 60 députés, a fait ressortir Ryad Subratty. Nous sommes totalement contre plus de 60 députés.»

Roshi Bhadain a insisté sur ce point, en faisant un parallèle avec la pension de vieillesse : «Ou pa kapav al koup pansion dimounn [...] ek an mem tan ou dir ou pou met ankor 20 dimounn an plis dan Parlman ki pou gagn pansion a vi. Li pa posib. Li pa akseptab.»

Les autres propositions du Reform Party concernent également la limitation du mandat du Premier ministre à deux mandats ou dix ans, la prise en considération de l'égalité de genre, la révision des pensions et des salaires des députés et ministres, ainsi que l'élection du président de la République au suffrage universel.