Guinée: Dinguiraye - Yaya Kaïraba Kaba impressionné par le patriotisme et la reconnaissance de la population envers le général Mamadi Doumbouya

Après un accueil chaleureux de la ville d'Elhadj Oumar Tall le Garde des Sceaux Yaya Kairaba Kaba et le conseiller personnel du Président El hadj Thierno Mamadou Bah a la grande mosquée de Dinguiraye ce vendredi 12 septembre 2025.

La délégation de la campagne référendaire ont effectué leur obligation religieuse de la prière de vendredi à la grande mosquée de la préfecture avant de se rendre à deux centres de distributions des cartes d'électeurs.

Sur les deux lieux dont le Garde des Sceaux et sa suite s'est entretenu, le grand marché et le .. un quartier de la commune urbaine le ministre de la justice a lancé un appel pressant aux citoyens de la préfecture de Dinguiraye, celui relatif au retrait de leurs cartes d'électeurs et voter Oui le 21 septembre : « déjà ici à Dinguiraye, la mobilisation est parfaite, l'engouement est total, jeunes, femmes, vieux tout le monde est dans cette dynamique. Donc, le résultat de cette ville ne nous surprendra pas et je demande aux citoyens de voter massivement Oui le 21 septembre pour la nouvelle constitution, qui est un acte fondateur et qui a beaucoup d'avantage. Aussi, aux citoyens de procéder au retrait massif de leurs cartes d'électeurs » a-t-il ajouté.