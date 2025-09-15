Guinée: Campagne référendaire - Bissikrima réaffirme son engagement pour le 'OUI'

14 Septembre 2025
Aminata.com (Conakry)

Dabola, 13 septembre 2025 La campagne pour le référendum constitutionnel du 21 septembre bat son plein dans la préfecture de Dabola. Ce samedi, la sous-préfecture de Bissikrima a connu une forte mobilisation lors de la visite conjointe du ministre du Plan et de la Coopération internationale, M. Ismaël Nabé, et du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, M. Yaya Kaïraba Kaba.

Accueillis par une foule nombreuse et enthousiaste, les deux membres du gouvernement ont salué l'engagement citoyen de Bissikrima en faveur de la nouvelle Constitution.

Au nom de la population, le président de la Délégation spéciale a adressé ses mots de bienvenue et réaffirmé la détermination de la localité :

« Bissikrima réitère son engagement à soutenir les idéaux du CNRD et vote OUI à la nouvelle Constitution », a-t-il déclaré, avant de remercier le gouvernement pour la pose de la première pierre de la clôture du lycée-collège Pr. Alpha Condé.

Prenant la parole, les ministres ont invité les citoyens à sortir massivement le 21 septembre afin de voter "OUI à 100 % pour 100 %", soulignant que la nouvelle Constitution « nous ressemble et nous rassemble ».

La journée s'est clôturée par l'inauguration d'un forage au centre-ville de Bissikrima, réalisée au nom du président de la République, le Général Mamadi Doumbouya.

Avec cette mobilisation exceptionnelle, Bissikrima confirme son rôle majeur dans la réussite du processus référendaire, démontrant une adhésion forte et collective au projet de nouvelle Constitution.

