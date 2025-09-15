Ile Maurice: Les infections respiratoires repartent à la hausse

14 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Shivanee Runghen

La circulation des infections respiratoires aiguës connaît une hausse marquée depuis plusieurs semaines. Entre le 1er et le 7 septembre, plus de 5 300 cas ont été signalés - un record pour cette année, selon le Dr Fazil Khodabocus, directeur par intérim des services de santé. Depuis le début du mois d'août, près de 18 851 infections ont été recensées, touchant des patients de tous âges. Plusieurs virus circulent en même temps, notamment l'adénovirus, le rhinovirus, le virus respiratoire syncytial, différents virus de la grippe (AH1N1, AH3N2, B) et le Covid-19.

Bien que la plupart des infections restent bénignes, certaines peuvent évoluer vers des complications plus sérieuses, comme la bronchite ou la pneumonie. La bronchite correspond à une inflammation des bronches, provoquant une toux persistante, parfois accompagnée de mucus et de fatigue.

Chez les personnes fragiles, cette inflammation peut s'aggraver rapidement. La pneumonie, plus grave, touche le tissu pulmonaire et entraîne de la fièvre, des douleurs thoraciques et des difficultés respiratoires. Dans les cas les plus sévères, une hospitalisation peut être nécessaire. Les nourrissons, les personnes âgées et les patients souffrant de maladies chroniques sont particulièrement exposés.

Pour limiter les risques, le Dr Khodabocus rappelle qu'il est essentiel de suivre les conseils médicaux et de ne pas recourir à l'automédication. La vaccination contre la grippe reste recommandée : elle ne prévient pas systématiquement l'infection, mais réduit le risque de complications graves et d'hospitalisation. En parallèle, le respect de mesures simples comme le repos, l'hydratation, le lavage régulier des mains et le port du masque contribuent à freiner la propagation des virus.

À l'échelle mondiale, la grippe saisonnière demeure une menace importante. Chaque année, elle entraîne entre 290 000 et 650 000 décès et provoque 3 à 5 millions de cas graves nécessitant une hospitalisation, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Plus de 90 % des décès surviennent chez des adultes de plus de 65 ans ou des personnes souffrant de maladies chroniques.

