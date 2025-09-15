Togo: De Strasbourg à Londres - Le grand saut d'Emmanuel Emegha

L'avenir d'Emmanuel Emegha se dessine en Premier League. L'attaquant togolais de 22 ans, actuellement sous les couleurs du Racing Club de Strasbourg, a signé un contrat de sept saisons avec Chelsea. Il rejoindra officiellement les Blues à l'été 2026, au terme de l'exercice en cours en Ligue 1.

Ce transfert s'inscrit dans la stratégie du groupe BlueCo, propriétaire des deux clubs. Emegha évoluera cette saison à Strasbourg avant de rallier définitivement Londres l'été prochain, scellant ainsi un partenariat qui vise à développer les jeunes talents sur les deux rives de la Manche.

« Emma est un jeune attaquant exceptionnel, l'un des meilleurs du football européen. C'est pourquoi il a accepté de rejoindre un grand club comme Chelsea », a déclaré Liam Rosenior, manager du Racing Club de Strasbourg, saluant le potentiel du joueur.

Auteur de 14 buts la saison dernière, Emegha s'était déjà imposé comme le meilleur buteur du club alsacien. Capitaine de Strasbourg, il a déjà ouvert son compteur cette saison et entend enrichir encore ses statistiques avant son départ.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Chelsea mise sur un talent prometteur capable de s'imposer parmi les grands noms de la Premier League.

BlueCo est le groupe propriétaire de Chelsea FC (Premier League) depuis mai 2022, après le rachat du club londonien à Roman Abramovich.

Il est dirigé par Todd Boehly, milliardaire américain, et Clearlake Capital, fonds d'investissement.

En 2023, BlueCo a élargi son influence en Europe en rachetant le Racing Club de Strasbourg Alsace (Ligue 1 française).

Objectif : créer un réseau de clubs partenaires, inspiré du modèle de City Football Group (Manchester City), afin de développer les talents, faciliter les transferts internes et mutualiser les investissements.