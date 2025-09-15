Sénégal: Des élèves et étudiants musulmans aspirent à participer aux 'choix décisifs' du pays

Dakar — L'Association des élèves et étudiants musulmans du Sénégal (AEEMS) a fait part, dimanche, à Dakar, de son désir de participer aux "choix décisifs" du pays et d"'apporter des idées neuves" à ses dirigeants.

L'AEEMS "doit participer aux choix décisifs, apporter des idées neuves et défendre des valeurs solides. Nous devons réfléchir ensemble à la manière dont notre engagement spirituel peut inspirer des actions concrètes", a dit Issa Baboucar Diédhiou, son président, lors du 15e congrès ordinaire de l'association.

"Notre pays connaît une transition politique et nourrit une volonté de refondation nationale", affirmé M. Diédhiou, soutenant ensuite : "Dans un monde en mutation rapide, la jeunesse musulmane ne peut pas se contenter d'observer."

En ce qui concerne l'éducation, l'AEEMS suggère d"'envisager des programmes qui rapprochent les sciences et les technologies de l'éthique", ce qui, selon son président, permettra de former des "citoyens responsables".

Dans une note reçue de ses dirigeants, l'Association des élèves et étudiants musulmans du Sénégal "condamne avec la plus grande fermeté les crimes de guerre et les violations du droit international perpétrés par Israël contre le peuple palestinien".

Elle souhaite que des "sanctions internationales immédiates et effectives" soient prises pour "contraindre Israël à mettre fin à ses agressions et à respecter les résolutions onusiennes".

Les membres de l'association musulmane invitent "l'État du Sénégal à suspendre [...] ses relations diplomatiques avec Israël".