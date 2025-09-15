Afrique: Concours Africa's Business Heroes - La Sénégalaise Siny Samba parmi les 10 finalistes

Lors du dîner de gala organisé le jeudi 11 septembre à Dakar, le jury du concours Africa's Business Heroes (Abh), initié par la Fondation Jack Ma, a dévoilé les 10 finalistes de l'édition 2025. Parmi eux, figure la Sénégalaise Siny Samba. La grande finale est prévue les 12 et 13 décembre à Kigali, au Rwanda.

Le Sénégal a accueilli, pour la première fois, les demi-finales du concours Africa's Business Heroes. Pour cette 7ᵉ édition de l'activité phare de la fondation du milliardaire chinois Jack Ma, qui récompense les entrepreneurs les plus innovants et résilients du continent, le jury a dévoilé, lors du dîner de gala du 11 septembre, à Dakar, la liste des 10 finalistes. « Notre rôle en tant que juges a été de mesurer l'impact des projets, leur durabilité, leur potentiel de croissance et la solidité des équipes », explique Évelyne Dioh Simpa, directrice générale de Wic Capital et membre du jury.

Sur les 20 demi-finalistes, 10 entrepreneurs ont été retenus pour la grande finale prévue les 12 et 13 décembre 2025 à Kigali. Ils évoluent dans des secteurs variés : de la billetterie numérique avec Wyclife Onyango (Kenya), aux solutions numériques en santé avec Adriaan Kruger (Afrique du Sud), à la télémédecine portée par Jean Lobe Lobe (Cameroun), en passant par l'AgriTech avec Baraka Chijenga (Tanzanie) et la nutrition infantile avec la Sénégalaise Siny Samba.

Selon Évelyne Dioh, les lauréats recevront une subvention totale de 1,5 million de dollars : 300.000 dollars pour le Grand Prix, et environ 100.000 dollars pour chacun des autres finalistes. « Ils bénéficieront également d'un mentorat, d'opportunités de storytelling et de réseaux mondiaux pour accélérer leur croissance », précise-t-elle. Après Henry Ousmane Gueye en 2024, le Sénégal espère, à nouveau, décrocher le premier prix grâce à Siny Samba et à sa start-up « Le Lionceau », spécialisée dans la nutrition infantile à base de produits locaux. « Je suis contente de faire partie des 10 finalistes de ce concours Africa's Business Heroes et surtout de représenter mon pays. C'est vraiment une grande fierté de porter le drapeau du Sénégal sur la scène continentale », confie-t-elle.