Sénégal: 14 septembre 1997 - Il y a 28 ans disparaissait Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh

14 septembre 1997 - 14 septembre 2025. Cela fait aujourd'hui 28 ans que Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh, troisième Khalife général des Tidjanes, a été rappelé à Dieu. Cette date anniversaire permet au quotidien national de se rappeler cette grande figure religieuse et le saint homme qu'il était pour la tariqa tijaniyya et toute la Oummahislamique.

Il y a 28 ans disparaissait, à l'âge de 93 ans, le Khalife général des Tidjanes, Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh, l'un des plus grands guides religieux du Sénégal, troisième Khalife général des Tidjanes. Sa disparition, le 14 septembre 1997, plongea Tivaouane, la confrérie tidjane et toute la communauté musulmane dans une profonde tristesse. Aujourd'hui encore, son souvenir reste vivace. Aujourd'hui, le quotidien national Le Soleil se rappelle cette disparition dont le souvenir reste toujours vivace et gravé dans les mémoires des Sénégalais. Pour annoncer sa disparition, le quotidien Le Soleil barrait sa une : « Le Khalife général des Tidjanes rappelé à Dieu : Serigne Abdou, un homme de bien ».

Dans un éditorial de l'ancien directeur général Ibrahima Gaye et des articles des journalistes Ibrahima Mansour Mboub et Papa Boubacar Samb, on revenait sur le vécu et le khalifat de ce guide religieux, cet homme de Dieu très aimé et apprécié par la Oummah islamique. Une bienveillance qui lui valait le titre de Mame Abdou Dabakh.

« Le 14 septembre 1997, la nouvelle de son décès se répandit comme une traînée de poudre. À Tivaouane, des foules immenses affluèrent vers la grande mosquée pour rendre un dernier hommage à celui que beaucoup considéraient comme un saint homme, modèle de piété et de grandeur d'âme.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le rappel à Dieu de Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh, troisième Khalife des Tidjanes, a plongé Tivaouane dans une tristesse indescriptible. L'épreuve était terrible pour cet homme de Dieu, qui, à force de courage et de patience, avait su s'imposer comme un modèle de sagesse, de tolérance et d'humilité », avaient-ils écrit dans nos colonnes.

Né en 1904 à Tivaouane, Serigne Abdoul Aziz Sy, fils de SeydiEl Hadj Malick Sy, le grand propagateur de la Tidjaniyya au Sénégal, et de Sokhna Safiyatou Niang, accéda au khalifat le 14 septembre 1957, suite au rappel à Dieu de son frère aîné Serigne Babacar Sy, premier Khalife.

Dès son accession au trône, il s'imposa par sa piété et son engagement à perpétuer l'œuvre de son illustre père. En digne héritier de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, il sut consolider l'unité de la confrérie tidjane, tout en s'ouvrant aux autres familles religieuses du pays.

Au-delà de son rôle de guide spirituel, Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh fut un artisan de la paix sociale. Toujours disponible pour arbitrer les conflits, il ne cessa d'appeler au dialogue et à la concorde, se posant en médiateur respecté aussi bien dans la sphère religieuse que politique. Sa générosité légendaire et son souci constant des plus démunis renforcèrent encore davantage son autorité morale.

Sous son khalifat, la Tidjaniyya connut une profonde réorganisation : encadrement rigoureux des daaras, orientation de la jeunesse musulmane, consolidation de l'unité interne de la confrérie tout en entretenant des relations harmonieuses avec les autres familles religieuses. Partout, son nom rimait avec sagesse, justice et dévouement au bien commun.

Aujourd'hui encore, son souvenir reste vivace. Son héritage spirituel et social demeure une source d'inspiration pour des générations entières, et son nom continue d'incarner l'image du guide religieux proche de ses talibés, attentif à leurs préoccupations, et soucieux de leur bien-être spirituel et matériel.

Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh reste, pour le Sénégal et pour l'islam, l'un des plus grands symboles de foi, de sagesse et de service à la communauté.