Afrique: Au Maroc, la Centrafrique tente de séduire ses partenaires financiers

15 Septembre 2025
Radio France Internationale

Un rendez-vous crucial s'ouvre ce 14 et 15 septembre à Casablanca, au Maroc. La Centrafrique va tenter d'y lever douze milliards de dollars pour financer son Plan national de développement 2024-2028. Une opération séduction dans un pays hôte qui n'a pas été choisi au hasard.

Le choix du Maroc pour abriter cette rencontre n'est pas anodin. Casablanca offre des facilités logistiques, mais surtout, incarne une dynamique de coopération Sud-Sud à laquelle aspire la Centrafrique.

Mais convaincre les investisseurs internationaux, publics comme privés, ne sera pas chose facile. Le pays reste confronté à un taux d'électrification de moins de 20 %, selon les dernières données de la Banque mondiale, tandis que l'indice de perception de la corruption y demeure élevé.

Projets de réformes

Pour autant, les autorités assurent que des réformes sont en cours. Richard Filakota, ministre du Plan, de l'Économie et de la Coopération internationale, se veut rassurant : « Ces défis, nous les prenons à bras-le-corps. Nous sommes déjà prêts à monter dans le train du développement. Il y a une armada de lois que nous sommes en train d'amener devant l'Assemblée nationale pour que l'environnement des affaires puisse être le plus favorable possible aux investisseurs. »

Le gouvernement centrafricain mise sur un dialogue renforcé entre les secteurs public et privé pour encourager l'investissement. « Le secteur privé doit être le moteur de ce développement », affirme le ministre.

Priorité aux infrastructures

Les fonds que Bangui espère mobiliser serviront à financer de grands projets structurants : « Les infrastructures énergétiques, routières, agricoles... C'est tout cela que nous voulons dans un premier temps mettre en route. Il y a même un projet de zone économique spéciale pour drainer des industriels », détaille Richard Filakota.

Pour soigner son image, Bangui a récemment organisé deux réunions de haut niveau : le Caucus africain des institutions de Bretton Woods et la conférence des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC). « La RCA est de retour, Central African Republic is back ! », se réjouit le ministre.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.