Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 15 septembre 2025

revue de presse

Présidentielle au Malawi : Entre Lazarus Chakwera et Peter Mutharika, une revanche au coude-à-coude

Le président sortant Lazarus Chakwera affrontera son prédécesseur Peter Mutharika, impatient de prendre sa revanche lors de la présidentielle du 16 septembre. C’est un duel qui s’annonce serré. Mardi 16 septembre, Lazarus Chakwera, président sortant du Malawi, tentera de défaire son prédécesseur Peter Mutharika lors de la présidentielle, couplée aux élections législatives.

Samedi, lors de leurs derniers meetings avant le scrutin, ils ont chacun rassemblé des centaines de partisans. Lazarus Chakwera et Peter Mutharika sont les deux principaux candidats parmi les 17 en lice pour diriger le pays en proie à une crise économique marquée par des pénuries de carburant et de devises. (Source : Jeune Afrique)

En Guinée, la possible création d'un Sénat divise la population

En Guinée, la campagne pour le référendum constitutionnel entame sa dernière ligne droite avant le vote de ce dimanche 21 septembre.

Une période marquée par la suspension des principaux partis politiques, l’UFDG de Cellou Dalein Diallo et le RPG d’Alpha Condé, qui appellent à boycotter le scrutin. Seuls la junte et le gouvernement organisent des meetings pour le « oui ». Parmi les points de la Constitution les plus controversés : la création d'un Sénat.

L’autorisation pour Mamadi Doumbouya de se présenter à l’élection présidentielle, alors que la charte de la transition le lui interdisait, n'est pas le seul point du projet de nouvelle Constitution qui fait couler de l'encre. Une question concernant les institutions divise aussi les citoyens : est-il vraiment nécessaire de créer un Sénat, en plus de l’Assemblée nationale ? (Source RFI)

Le Nigéria accueille le concours de beauté pour la défense de l'albinisme 2025

Le Nigeria a accueilli le Concours de beauté pour la défense de l'albinisme 2025, un événement dédié à la célébration de la beauté, de la diversité et à la lutte contre les stigmates qui entourent depuis longtemps l'albinisme.

Les participants, venus de tout le pays, ont concouru dans les domaines de la mode, du talent et de la défense des droits.

La reine nouvellement couronnée s'est engagée à utiliser son rôle pour faire en sorte que le public comprenne mieux l'albinisme. (Source Africanews)

Burkina Faso - Le gouvernement supprime quatre jours fériés pour des raisons budgétaires

Au Burkina Faso, les autorités ont annoncé une réforme visant à réduire le nombre de jours fériés. Le projet de loi présenté par le gouvernement prévoit de passer de 15 à 11 jours chômés et payés, une mesure qui devrait générer près de 17 milliards de francs CFA d’économies par an au profit du budget de l’État.

Selon une étude du ministère de l’Économie et des Finances, chaque jour férié coûte environ 4 milliards de francs CFA, ce qui représente une charge globale de plus de 67 milliards pour l’année 2025. Face à ce poids financier jugé trop lourd, l’exécutif a choisi de revoir le calendrier national.

Quatre journées ont été retirées de la liste des jours chômés : le 3 janvier, jour de commémoration du soulèvement populaire, le 5 août, date de proclamation de l’indépendance, le 31 octobre, journée des martyrs marquant la chute de Blaise Compaoré, ainsi que le lundi de Pâques. Les trois premières ont toutefois été maintenues comme journées de recueillement. (Source newafrique.net)

Le Kenya en majesté à Tokyo : Une deuxième médaille d’or dans le marathon féminin

Peres Jepchirchir s’est illustrée hier dans le marathon féminin des Championnats du Monde d’Athlétisme à Tokyo 2025. Elle décroche une deuxième médaille d’or pour le Kenya dans ce championnat après le succès de Beatrice Chebet sur 10 000 mètres la veille.

Dans un duel haletant contre l’Éthiopienne Tigst Assefa, Jepchirchir a su puiser dans ses réserves pour s’imposer dans les derniers mètres.

La course, disputée sous une chaleur accablante alliée à une forte humidité, aura éprouvé les corps autant que les esprits. (Source Afrik.com)

Un juge togolais élu pour siéger à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage

Le juge togolais Olivier Yaovi Sronvie a été élu au sein de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). Il y siègera pour un mandat de sept ans.

Cette nomination vient récompenser un parcours marqué par la rigueur et l’excellence au service de la justice.

Ancien président de la Cour d’appel de Lomé et actuel conseiller du ministre de la Justice, le magistrat s’est illustré par son expertise reconnue dans le domaine du droit et sa contribution à l’édification d’un appareil judiciaire crédible et efficace. (Source togonews)

Libye : Accord historique entre le gouvernement et la milice Radaa vers un cessez-le-feu durable

Un accord historique signé le 14 septembre 2025 entre le gouvernement libyen et la milice Radaa ouvre une nouvelle ère de paix possible dans ce pays aux prises avec une guerre civile meurtrière. Ce cessez-le-feu constitue une étape décisive vers la stabilisation du pays.

Depuis 2011, la guerre civile libyenne a fragmenté le pays en zones contrôlées par différents groupes armés. La milice Radaa, l’une des plus puissantes forces irrégulières autour de Tripoli, était régulièrement impliquée dans des affrontements violents. La signature de cet accord avec le gouvernement reconnu à Tripoli s’inscrit dans une dynamique inédite de dialogue et de paix. (Source Africanova)

Sénégal : Wally Seck suspend sa carrière à cause de l’affaire Amadou Sall, fils du président Macky Sall

Le célèbre chanteur sénégalais Wally Seck a décidé de suspendre temporairement sa carrière musicale. Cette décision fait suite à des rumeurs l’impliquant dans une enquête liée à Amadou Sall, le fils de l’ancien président Macky Sall.

Dans une vidéo partagée sur Instagram, il a affirmé son innocence et appelé la justice à intervenir. Wally Seck a déclaré : « Je suis clean, je suis blanc comme neige », se défendant d’être impliqué dans des transactions douteuses.

Les rumeurs portent sur un chèque reçu d’Amadou Sall pour l’achat d’une voiture, un véhicule que l’artiste assure avoir acquis avant les controverses. Il a exprimé son souhait de clarifier la situation devant la justice. (Source : Leral.net)

Tunisie: Fintech - Appel à un cadre réglementaire audacieux pour booster l'économie digitale

Les fintech, portées par les nouvelles technologies financières, représentent une chance unique pour moderniser le système, élargir l'accès aux services bancaires et stimuler la croissance économique. Cette transition reste toutefois freinée par une réglementation jugée «lourde».

Pour Mariem Abdeljaoued, docteur en finance internationale et présidente du groupement professionnel Conect Innovation ACT, «il est urgent de bâtir un cadre réglementaire moderne afin de donner au système financier le véritable élan dont il a besoin».

La Tunisie se trouve aujourd'hui à un tournant stratégique, celui de réussir son passage vers une économie digitale inclusive. Dans ce contexte, Mariem Abdeljaoued a rappelé que la Banque centrale de Tunisie (BCT) avait lancé certaines initiatives prometteuses en matière d'innovation financière. (Source La Presse)

Côte d’Ivoire sacrée meilleure destination mondiale pour l’édification d’exploitations aurifères, selon les spécialistes

La Côte d’Ivoire a été consacrée meilleure destination mondiale pour l’édification d’exploitations aurifères par de grands investisseurs du secteur minier, lors de l’édition 2025 de la conférence Africa Down Under, tenue du 3 au 5 septembre à Perth, en Australie, rapporte un communiqué transmis à l’AIP.

Au cours d’un panel animé par le consultant Peter Ledwidge, plusieurs dirigeants de sociétés minières australiennes ont salué les atouts du pays. Le PDG de Turaco Gold, Justin Tremain, a estimé qu’« il n’existe pas de meilleur endroit au monde pour construire une mine d’or » en dehors de la Côte d’Ivoire. (Source Agence Ivoirienne de Presse)



