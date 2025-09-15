Cameroun: Issa Tchiroma Bakary désigné «candidat consensuel» de l'opposition

Au Cameroun, Issa Tchiroma Bakary a été désigné «candidat consensuel» de l'opposition contre Paul Biya pour la présidentielle du 12 octobre, ce samedi 13 septembre. Ancien allié du pouvoir - il a été ministre pendant 16 ans et porte-parole du gouvernement -, ce dernier a été choisi parmi les 11 candidats de l'opposition par un groupe de facilitateurs baptisé Union pour le changement 2025. Pour autant, les autres candidats de l'opposition restent pour l'instant en compétition.

Au Cameroun, le communiqué publié par l'Union pour le changement 2025, ce samedi 13 septembre, est lapidaire : il annonce que le « candidat consensuel du peuple » est Issa Tchiroma Bakary. Celui-ci affrontera donc le président sortant Paul Biya lors de la présidentielle du 12 octobre prochain.

Le choix de cet ancien allié du pouvoir « a été voté à l'unanimité des membres », poursuit le communiqué, signé conjointement par Anicet Ekane et Djeukam Chameni, deux des trois personnalités qui se sont proposées comme facilitateurs.

Le communiqué ne dit rien des critères sur lesquels repose leur choix, mais évoque, sans les nommer, une cinquantaine de partis politiques et associations qui soutiendraient cette candidature de consensus.

Pour les initiateurs de l'Union pour le Changement 2025, il n'y a quasiment pas eu de choix à faire. Issa Tchiroma Bakary était de toute façon le seul des 11 candidats de l'opposition à avoir accepté l'ensemble des conditions contraignantes qui leur ont été présentées, confie Anicet Ekane, l'un des porte-paroles de ce groupe de facilitateurs.

« Nous avons travaillé sur des critères objectifs et des arrangements pour contenter le maximum de candidats. Mais il y avait une condition sine qua none, c'était de signer un engagement avec l'Union pour le changement avec notamment le fait d'accepter d'être candidat pour un mandat unique, audit de l'État, assises nationales, mandat de transition et de refondation de 3 ou 5 ans entre autres. Ces engagements, Issa Tchiroma est le seul à les avoir acceptés sans hésitation, ce qui a d'autant plus favorisé sa désignation comme candidat consensuel ».

Le groupe de facilitateurs reconnaît d'ailleurs, dans le même temps, continuer de collaborer avec les autres candidats en vue de « mutualiser les énergies ». Conscients de la difficulté à obtenir le retrait des 10 autres candidats de l'opposition au bénéfice de Issa Tchiroma, l'Union pour le changement a fait évoluer son concept du consensus. Elle souhaite désormais le construire autour de l'acceptation de son candidat et de son programme par le peuple, selon Djeukam Chameni, l'autre facilitateur.

« Le consensus que nous recherchons est un consensus avec le peuple camerounais. C'est-à-dire dire que nous essayons d'abord de nous poser la question : est-ce que le programme minimum commun répond aux aspirations profondes des Camerounais aujourd'hui ? La réponse est oui ».

Issa Tchiroma Bakary dans une réaction après sa désignation comme candidat du consensus a lui-même déclaré tendre la main à l'opposition, à la société civile et à la diaspora. Invitant les uns et les autres à taire leurs égos pour l'intérêt de la Nation. Dans sa première réaction, Issa Tchiroma Bakary a dit accepter la mission avec « humilité, gravité et détermination ». Issa Tchiroma Bakary s'est aussi directement adressé à celui dont il était il y a quelques semaines encore l'un des alliés. « Monsieur le Président, vous avez gouverné par procuration en utilisant la peur et la division. Moi, je viens avec l'espoir, la réconciliation et la volonté de rassembler tous les camerounais ».

Les 10 autres candidats de l'opposition, encore officiellement en course dans cette présidentielle, n'ont pas encore réagi à cette désignation de Issa Tchiroma Bakary.