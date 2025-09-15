Congo-Kinshasa: Fin de la visite à Uvira de la délégation gouvernementale sur fond de tensions persistantes

Dans l'est de la République démocratique du Congo, une délégation du gouvernement central a séjourné ces trois derniers jours à Uvira, au Sud-Kivu, pour tenter d'apaiser les esprits après des manifestations contre la nomination d'un général accusé d'être proche de l'AFC/M23. La délégation était conduite par le ministre congolais de l'Intérieur et de la sécurité, Jacquemin Shabani, accompagné de trois autres ministres ainsi que du commissaire général de la police nationale. Ils ont multiplié les rendez-vous avec les acteurs locaux.

À peine arrivée à Uvira, à l'est de la RDC, le 11 septembre, la délégation a participé à un conseil de sécurité provincial. Avant des consultations avec les forces vives d'Uvira et des représentants de combattants Wazalendo, alliés des FARDC. Au coeur des discussions, le cas du général Olivier Gasita. Les Wazalendo et les représentants des organisations de la société civile sont restés inflexibles. Ils demandent qu'il soit affecté ailleurs.

La société civile a également dénoncé l'absence de nombreux membres des autorités provinciales, qui ont quitté Uvira pour Bujumbura ces dernières semaines. Au nom du président Tshisekedi, Jacquemin Shabani a rendu visite aux blessés des récentes manifestations et présenté un message de réconfort aux habitants d'Uvira.

Il a rappelé la cohésion de toutes les forces engagées pour la nation, et expliqué qu'il n'est pas nécessaire d'organiser des manifestations publiques dans une zone en conflit. « Il y a des canaux appropriés pour faire parvenir le message au gouvernement et au président de la République », a assuré le ministre.

Jacquemin Shabani a regagné Kinshasa, mais une partie de sa délégation reste à Uvira jusqu'au 17 septembre pour des discussions avec les représentants des différentes communautés locales.