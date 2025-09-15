Mali: Les conducteurs de camions citernes demandent l'aide des autorités face aux blocus imposés par les terroristes

14 Septembre 2025
Radio France Internationale

Depuis quelques jours, l'Armée malienne a intensifié ses opérations dans l'ouest du pays, notamment dans la zone de Kayes et Nioro du Sahel où le Jnim a annoncé un blocus début septembre. En plus, de ces opérations, les Fama ont mené le 10 septembre une mission d'escorte des citernes de carburant, ainsi que des camions de marchandises et véhicules civils, en provenance du Sénégal.

L'annonce d'escortes de l'armée malienne dans les régions de Kayes et Nioro dans l'ouest du Mali a été plutôt bien accueillie. Cette mesure a été saluée par le syndicat des conducteurs de camions Citernes (SYNACOR). Toutefois, un des responsables de ce Syndicat, sous couvert d'anonymat, affirme à RFI que des citernes de carburant sont aussi bloquées à Zégoua, zone frontalière avec la Côte d'Ivoire. Il demande aux autorités maliennes de les aider.

« En ce qui concerne l'escorte des citernes de carburant, nous n'avons vu cela qu'à la télévision nationale. Nous, syndicat des conducteurs de camions citernes SYNACOR, ne sommes pas informés. On n'a pas été associé à cela pour l'instant. On parle d'escorte de citernes de carburant dans certaines régions au Mali comme celle de Kayes et de Nioro du Sahel. C'est une bonne idée. Mais j'insiste, on n'a pas été informé ».

« On aimerait bien que le gouvernement se rapproche du syndicat des conducteurs de camions Citernes dans ce genre de démarche, afin d'échanger et trouver une meilleure solution. Les autorités ignorent beaucoup de choses qui se passent sur la route. Mais, peut-être qu'en impliquant le syndicat des conducteurs de camions citernes, elles peuvent avoir des informations fiables et trouver ensemble des solutions ».

« Par exemple, à Zégoua, on nous informe qu'un nombre important de citernes de carburant est bloqué là-bas. Il s'agit de ceux qui ont été chargés en Côte d'Ivoire. Ils souhaitent rejoindre le Mali, mais ils ont peur à cause des menaces proférées par les terroristes. Surtout après qu'ils ont appris que trois citernes de carburant ont été incendiées par les terroristes entre Sikasso et Zégoua. On voudrait aussi que l'armée escorte des citernes de carburant sur le tronçon entre Sikasso et Zégoua ».

