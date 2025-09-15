Tanzanie: La Commission électorale valide la candidature de Luhaga Mpina à la présidentielle

À cinq semaines de la présidentielle en Tanzanie, la commission électorale a validé, samedi 13 septembre, la candidature de Luhaga Mpina sous la bannière du parti ACT-Wazalendo. Une décision qui entérine celle de la Haute Cour qui annulait son exclusion du scrutin. Étant donné l'absence du principal parti d'opposition, Chadema, ce feu vert propulse Luhaga Mpina à la tête de la troisième force politique en principal challenger de la présidente sortante Samia Suluhu Hassan, candidate à sa réélection.

Député depuis près de vingt ans, ancien ministre sous John Magufuli, Luhaga Mpina est davantage connu dans sa circonscription de Kisesa qu'à l'échelle nationale. C'est pourquoi les analystes ne le considèrent pas comme une figure charismatique capable, à lui seul, de bouleverser la scène politique tanzanienne.

Sa candidature renforce surtout la position d'ACT-Wazalendo, devenue la deuxième force d'opposition après l'exclusion de Chadema et les poursuites judiciaires contre son leader, Tundu Lissu. Selon le chercheur Thomas Kibwana, la progression dans les urnes d'ACT ces dernières années explique ce rôle central, et non la personnalité de Luhaga Mpina.

La justice, toujours un contre-pouvoir...

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour un autre analyste, Nicodemus Minde, cette validation illustre aussi que la justice conserve son rôle de contre-pouvoir. Même si son indépendance est critiquée dans le dossier contre Tundu Lissu.

Quant à une possible alliance entre ACT et Chadema, elle paraît improbable. Anciennes alliées, les deux formations entretiennent des relations houleuses. Un divorce acté en mars 2015 dès l'éviction de Zitto Kabwe, ancien chef de file d'ACT, dans laquelle Tundu Lissu avait joué un rôle. Depuis, la méfiance s'est accrue, et la décision d'ACT de participer à la présidentielle, alors que Chadema en est exclu, a creusé encore davantage le fossé.