Sénégal: Moustapha Guirassy invite les populations à adhérer au programme de l'alphabétisation

14 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Boubacar Agna Camara

La capitale du Sénégal oriental a accueilli, ce samedi 13 septembre, le lancement de la 2e édition du mois de l'alphabétisation. Venu présider l'événement, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a invité les populations à s'approprier le programme de l'alphabétisation. « J'exhorte chacun d'entre nous à faire des efforts pour entrer dans le programme de l'alphabétisation », dit-il.

Selon le ministre, la clé de la vie de l'être humain sur terre est la connaissance. Pour lui, personne n'a le droit de ne pas chercher le savoir. « Nous tendons nos mains à nos guides religieux et érudits, nous croyons en eux. Pourtant, ces derniers sont très exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes en ce qui concerne le savoir. Alors pourquoi pas nous ? », s'interroge-t-il. C'est pourquoi il encourage les communautés à l'apprentissage pour connaître et comprendre tout ce qui les entoure. À l'en croire, une vie sans connaissance est inutile, vouée inéluctablement à l'échec.

Cette cérémonie, riche en sons et en couleurs, a été l'occasion pour les différentes ethnies de la localité, notamment les Peulhs, Mandingues, Bassaris, Diolas, Soninkés, Mancagnes, etc., de montrer à travers des prestations leurs potentialités culturelles.

M. Guirassy a profité de cette tribune pour « saluer la décision historique du président de la République qui a consacré un mois entier à cette noble cause ». Selon lui, cette initiative témoigne de la volonté du Chef de l'État de placer l'alphabétisation et les langues nationales au coeur des priorités nationales.

Le thème retenu pour cette édition, « L'alphabétisation à l'ère du numérique », sonne, selon le ministre, comme une invite à repenser l'alphabétisation comme une passerelle vers un ensemble plus large de compétences, notamment numériques, ainsi que vers une éducation aux médias et à l'information, indispensable pour bâtir une société plus inclusive, équitable et durable.

