Sénégal: La commune de Sédhiou compte sur le Pacasen pour la rénovation de son cadre sportif

Pour Mame Aly Diallo, le stade ne peut être achevé sans le concours de l'État central. Cet adjoint de l'édile de la ville de Sédhiou, qui a présidé la remise des subventions ce samedi, a profité de cette occasion pour inciter les jeunes à lutter contre les fléaux qui gangrènent la capitale du Pakao.

Dans la commune de Sédhiou, des chantiers de construction, à l'instar du stade communal, sont encore inachevés. Cette infrastructure sollicitée par la jeunesse en cette période de vacances présente une clôture délabrée, en plus de l'absence d'éclairage. À chaque occasion, les Sédhiouois montent au créneau, plaidant pour la finition des travaux.

Ainsi, samedi 13 septembre, lors de la remise de subventions communales aux associations sportives et culturelles, aux clubs et aux organisations de jeunesse, Mame Aly Diallo, adjoint au maire de la ville en charge des questions de jeunesse, a exprimé la volonté de l'hôtel de ville de terminer les travaux d'ici 2026.

« La commune de Sédhiou espère d'ici 2026 bénéficier du financement du Pacasen et poursuivre le reste des travaux », a-t-il confié.

D'après lui, toute la documentation a été fournie. Les études ont aussi été effectuées. Pour la reprise du mur de clôture, les travaux sont estimés à environ 100.000.000 F ; quant à l'éclairage (projecteurs), 80.000.000 F. « Les appels d'offres ont été effectués », a-t-il assuré.

Cette année, la commune a dégagé une enveloppe de 7.000.000 F CFA pour la subvention des associations de jeunesse. Le montant, comme le nombre de bénéficiaires, à en croire Mame Aly Diallo, a évolué par rapport à l'année dernière.

Toutefois, « le montant n'a pas trop varié. Les ASC ont perçu 100.000 F, par contre les clubs de ligue ont vu leur montant augmenter, tout comme le conseil communal de la jeunesse qui œuvre dans toute la commune en sensibilisant les communautés », a-t-il justifié.

Profitant de la présence des représentants de structures de jeunes, il a exprimé son inquiétude face à certaines déviances notées chez les jeunes. « La consommation de drogue, le vol, la violence et les grossesses précoces préoccupent plus d'un. » Et la lutte contre ces fléaux doit être, pour M. Diallo, l'affaire de tous. « Je vous invite à accroître la sensibilisation envers cette couche de notre société pour qu'on puisse avoir une population saine », a-t-il plaidé.

Il a, dans le même sillage, appelé les associations à investir les écoles et à procéder au désherbage des cours. À moins d'un mois de la rentrée scolaire, il a incité le mouvement « navétane » à respecter le calendrier établi par le ministère chargé des Sports pour cette présente édition du championnat national populaire.