Sénégal: La star Wally Seck suspend ses activités musicales face à des rumeurs le liant à une affaire de blanchiment

Wally Seck, chanteur et compositeur sénégalais
14 Septembre 2025
Radio France Internationale
Par Juliette Dubois

Au Sénégal, la star de la musique Wally Seck est dans la tourmente. Celui qui a récemment détrôné Youssou N'Dour au classement Billboard annonce suspendre ses activités musicales, le temps que la justice mette au clair son rôle dans une affaire de soupçons de blanchiment d'argent liée à Amadou Sall, fils de l'ancien président Macky Sall.

Une vidéo publiée tard ce 12 septembre sur les réseaux sociaux montre un artiste visiblement éprouvé. Wally Seck dit vouloir mettre un terme aux rumeurs qui l'associent à une transaction suspecte avec Amadou Sall, le fils de l'ancien président du Sénégal Macky Sall.

« Je suis clean, je suis blanc comme neige », a-t-il martelé. Selon lui, l'affaire ne serait rien de plus qu'une vente de véhicule. Le chanteur explique avoir acheté lui-même la voiture, l'avoir utilisée plus d'un an, puis accepté l'offre d'Amadou Sall pour l'acquérir par chèque.

Une affaire aux implications plus larges

Mais l'affaire s'inscrit dans un contexte judiciaire plus large. Amadou Sall est sous le coup de plusieurs enquêtes concernant des flux financiers suspects dans des entreprises liées à sa famille, ainsi que pour des soupçons de procurations abusives, signature contrefaite, et utilisation de sociétés écrans.

Selon des médias sénégalais, Wally Seck est soupçonné depuis plusieurs mois d'avoir, lui aussi, bénéficié de transferts de fonds jugés suspects par la CENTIF, la Cellule nationale de traitement des informations financières.

La star du mbalax insiste : il n'a jamais bénéficié de contrats avec l'État, et nie toute corruption. Il dénonce ce qu'il appelle un « procès médiatique » qui ternit son image et menace sa carrière.

Face à la pression, Wally Seck a annoncé la suspension de toutes ses activités musicales jusqu'à nouvel ordre. Il demande à la justice de le convoquer, souhaitant répondre de manière transparente pour « laver son honneur et rétablir la vérité ».

