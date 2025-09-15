Burkina Faso: Suppression de quatre jours fériés pour soulager le budget de l'État

Au Burkina Faso, le gouvernement décide de réduire le nombre de jours fériés, pour des raisons économiques. Un projet de loi a été présenté dans ce sens. Il permet de réduire de 15 à 11 le nombre de jours fériés pour une économie d'environ 17 milliards de francs CFA par an, au profit du budget de l'État selon le ministre de la Fonction publique.

Chaque jour chômé et payé au Burkina Faso coûte environ 4 milliards de francs CFA à l'État, d'après une étude du ministère burkinabé en charge de l'Économie et des Finances. Cette dépense pèse lourdement sur le budget de l'État, avec une perte estimée à plus de 67 milliards de francs CFA pour l'année 2025, soit un peu plus de 100 millions d'euros.

Pour y remédier, le ministre de la Fonction publique, Mathias Traoré, a annoncé la suppression de quatre jours fériés, chômés et payés, dans le but de réaliser des économies. Les jours concernés sont la commémoration du soulèvement populaire le 3 janvier, la proclamation de l'indépendance le 5 août, la journée des martyrs le 31 octobre, date du renversement de Blaise Compaoré, et le lundi de pâques. Parmi ces quatre jours, les trois premiers ont été reclassés comme journées de recueillement.

C'est-à-dire qu'elles s'organisent en continu. Ce sont des journées de travail aux horaires resserrés, sans pause, mais qui se terminent plus tôt. Les horaires précis seront communiqués ultérieurement. Avec cette mesure, Ouagadougou espère économiser environ 17 milliards de francs CFA par an, d'après le ministre de la Fonction publique.