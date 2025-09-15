Burkina Faso: Secteur minier au pays - Un ouvrage pour mettre en relief les potentialités

14 Septembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Fleur Birba et Bénédicte Kam

L'écrivain Ag Ibrahim Mohamed a dédicacé son deuxième livre intitulé « Burkina Faso : un ténor de l'OR », jeudi 11 septembre 2025, à Ouagadougou. Cette oeuvre de 345 pages fait une réflexion approfondie sur le secteur minier au Burkina Faso.

Le secteur minier du Burkina a connu un essor significatif ces dernières années. Pour mieux comprendre son évolution, l'écrivain Ag Ibrahim Mohamed a produit un ouvrage intitulé :

« Burkina Faso : un ténor de l'OR ». Le livre, deuxième oeuvre de l'auteur, a été dédicacé, jeudi 11 septembre 2025, à Ouagadougou.

L'auteur a expliqué que cette oeuvre de 345 pages qui se subdivise en 6 parties et 20 chapitres fait une réflexion approfondie sur le développement, les défis et les difficultés que rencontre le secteur minier burkinabè. Il a souligné que « Burkina Faso : un ténor de l'OR », a été écrit avec une méthodologie rigoureuse, avec plus de 300 références documentaires et après une décennie d'observation sur le terrain.

Ag Ibrahim Mohamed a aussi confié que ce sont ses expériences de plusieurs années en tant que travailleur minier qui lui ont inspiré ce livre. L'auteur a souligné qu'il met particulièrement l'accent dans l'ouvrage sur la compétence des mines et celles nationale. Il a également déclaré que l'oeuvre traite des défis structurels et de l'instabilité du secteur minier. Le livre est disponible à la librairie Mercury de Ouagadougou sis à la ZAD à un coût unitaire de 10 000 F CFA.

Selon le professeur Serge Théophile Balima, l'oeuvre est très réflexible sur le futur aurifère du Burkina Faso dans un contexte de défis sécuritaire et économique. Il a indiqué que l'auteur a montré avec des données quantitatives, la contribution financière des industries extractives aux ressources de l'Etat et a démontré la progression continue des parts de ce secteur dans l'économie nationale.

« Ag Ibrahim Mohamed fait aussi un inventaire des compétences

nationales plus abondantes dans le secteur des mines qu'on ne le pense, confirmant ainsi que le Burkina Faso est toujours un territoire de ressources humaines de qualité »,

a relevé M. Balima. Le professeur a félicité l'auteur pour la rigueur avec laquelle l'oeuvre a été écrite. Il a aussi invité les populations à en faire un bon usage.

