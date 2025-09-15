Burkina Faso: Aide sociale - La CNSS offre des bourses et vivres à plus de 1 200 bénéficiaires

La Caisse nationale de Sécurité sociale (CNSS) a organisé la IXe édition de remise de bourses d'études, de kits scolaires aux orphelins et enfants vulnérables, vendredi 12 septembre 2025, à Ouagadougou. Des veuves des assurés sociaux ont reçu des vivres à cette occasion. La Caisse nationale de Sécurité sociale (CNSS) vient en aide chaque année aux Orphelins et enfants vulnérables (OEV) à travers des bourses d'études et des kits scolaires. Elle offre aussi des vivres aux veuves ayant un faible taux de prévoyance sociale.

C'est dans cette dynamique qu'elle a organisé la IXe édition de remise de bourses, vendredi 12 septembre 2025, à Ouagadougou. Le Directeur général de la CNSS, Herman Yacouba Nacambo, a indiqué qu'à l'orée de la rentrée scolaire, de nombreuses familles vivent une période de grande inquiétude.

« Les frais de scolarité, les fournitures, le transport, les tenues scolaires sont entre autres, des charges que les familles doivent supporter. Voilà pourquoi la CNSS a pris cette initiative pour soutenir des enfants en difficulté », a-t-il confié. Pour la rentrée scolaire 2025-2026, 600 Orphelins et enfants vulnérables, dont 30 orphelins des Forces de défense et de sécurité, ont reçu des kits scolaires d'une valeur de 25 000 F CFA et une bourse d'études de 100 000 F CFA, chacun.

Pour encourager l'excellence scolaire, a expliqué M. Nacambo, 29 OEV admis au BAC 2025 avec une mention assez bien ont reçu un ordinateur portable d'une valeur de 300 000 F CFA et des primes de 100 000 F CFA chacun. « En ce qui concerne chacun des 600 veuves/veufs des assurés sociaux, elles ont reçu un sac de 50 kg de 30 000 F CFA, d'une valeur totale de près de 20 000 000 F CFA » a-t-il ajouté.

Réduire les inégalités

Le DG de la CNSS a, en outre, relevé que le coût total de l'opération est de 98 millions F CFA, financé par la CNSS et l'ensemble de ses partenaires. Les partenaires ayant contribué à de plus de 77 millions F CFA, a-t-il précisé. Pour le directeur de cabinet du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Emmanuel Sorgho, représentant le patron du département, la remise de bourses s'inscrit dans la politique nationale visant à renforcer l'inclusion sociale par l'éducation.

Elle vise aussi, a-t-il signifié, à réduire les inégalités d'accès aux ressources scolaires et à soutenir les familles en situation de précarité, conformément aux engagements du gouvernement. M. Sorgho a déclaré que cette action, menée par la CNSS, vient compléter d'autres actions mises en place par le département pour vivifier la chaine de solidarité. L'administrateur à Vista assurances, Laurent Tiemtoré, représentant du parrain, a confié que cette cérémonie représente un moment privilégié pour apprécier les efforts fournis dans la quête du mieux-être des enfants.

Il a noté que le nombre d'orphelins et enfants vulnérables, du fait de la situation sécuritaire, ces dernières années, se chiffre aujourd'hui par milliers au Burkina Faso. « C'est pourquoi, il nous appartient de contribuer au renforcement des mécanismes d'accompagnement en faveur des couches vulnérables », a confié M. Tiemtoré. Le représentant des bénéficiaires, Abdoul Nassirou Sedogo, atraduit la gratitude de tous les bénéficiaires à la CNSS et ses partenaires. Cette opération de solidarité s'est déroulée simultanément dans les villes de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Ouahigouya, Dédougou et Fada N'Gourma.