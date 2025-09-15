Algérie: Mines - Le groupe Sonarem reçoit une délégation tchadienne pour examiner les moyens de renforcer la coopération bilatérale

ALGER — Le groupe Sonarem a reçu une délégation tchadienne du secteur des mines, avec laquelle il a examiné les moyens de renforcer la coopération bilatérale et d'établir des partenariats, indique un communiqué du groupe public.

Lors de cette rencontre, les deux parties sont convenues de définir les cadres généraux de la coopération bilatérale, notamment l'échange d'expertises scientifiques et techniques dans le domaine de la recherche géologique à travers l'Office national de recherche géologique et minière (ORGM), l'élaboration de cartes géologiques et minières actualisées et le lancement d'une feuille de route algéro-tchadienne comprenant des programmes de formation, la visite des mines algériennes et le transfert de l'expertise algérienne au Tchad par l'échange de missions de travail, a précisé la même source.

Les deux parties ont mis l'accent sur l'accompagnement des efforts tchadiens dans la préparation d'études prospectives et de faisabilité visant à évaluer la valeur économique des ressources minières et à en assurer une exploitation optimale, ainsi que sur l'importance d'ouvrir la voie aux investissements tchadiens en Algérie, en tirant parti des atouts de l'Algérie et des avantages compétitifs de ses produits miniers, grâce à la disponibilité de l'énergie, de l'eau et des infrastructures.

Lors de cette visite, l'expérience du groupe Sonarem, qui exploite plus de 80 mines (or, phosphate, zinc, plomb, fer, marbre, etc), a été passée en revue, de même que son expertise dans l'industrie manufacturière, notamment dans la filière du marbre.

Les deux parties ont également évoqué le rôle du secteur minier dans l'appui à l'industrie du ciment, ce qui permettra d'ouvrir des opportunités de coopération avec le Tchad pour la relance des usines de ciment, qui y sont implantées, ajoute la même source.

Pour sa part, la délégation tchadienne a salué le niveau des entreprises relevant du groupe Sonarem, à l'instar de l'Entreprise nationale des produits miniers non ferreux et des substances utiles (ENOF), et les expertises algériennes capables de contribuer au développement du secteur minier au Tchad.

La délégation a adressé au groupe Sonarem une invitation officielle à visiter prochainement le Tchad pour prendre connaissance de ses potentialités minières et élaborer une évaluation globale permettant d'identifier les points forts et les opportunités et de mettre en place des solutions pratiques communes.

Les deux parties sont, par ailleurs, convenues de préparer un mémorandum d'entente et un accord de coopération et de poursuivre la coordination à travers des rencontres bilatérales et des visioconférences, pour élaborer un plan d'action assorti d'un échéancier clairement défini, traduisant la volonté des deux pays de préserver les richesses de l'Afrique et de les mettre au service du développement durable de ses peuples, conclut le communiqué.