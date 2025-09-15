Afrique: CAN 2025 U17 féminin à Oran - L'Algérie entame la compétition par une victoire devant le Burkina Faso 26-21

ORAN — L'équipe nationale algérienne de handball U17 filles s'est imposée devant le Burkina Faso (26-21), dans le match de la première journée de la poule "B" de la 21e édition du Championnat d'Afrique des Nations de la catégorie, disputé dimanche soir à la salle omnisports du complexe sportif Miloud-Hadefi d'Oran, Après la fin de la première mi-temps sur un score de parité 11-11, les algériennes ont su, en seconde période, imposer leur rythme à la rencontre.

Retrouvant leur efficacité offensive, elles ont creusé l'écart et assuré les points de la victoire.

L'entraineur national, Fares Souagui, a déclaré à la presse à l'issue du match que "malgré la victoire, je ne suis pas satisfait de la prestation de mes joueuses. Nous ferons toutefois tout notre possible pour bien préparer le match de demain face à l'Egypte".

De son côté, la joueuse de l'équipe nationale, Maria Benflis, a affirmé : "Je suis pleinement satisfaite de cette victoire, d'autant qu'il s'agit de notre premier match dans cette compétition. Nous allons chercher à enchaîner d'autres succès pour nous qualifier en demi-finales. En seconde période, nous avons su tenir sans jamais laisser l'adversaire revenir au score".

L'autre joueuse de la sélection algérienne, Mansouri Kinda, a déclaré quant à elle: "On est satisfaites du résultat réalisé aujourd'hui. On s'attendait à un match difficile. Heureusement, notre défense a été encore meilleure, et on a réussi à conserver l'écart".

L'autre match de la même poule, opposant l'Egypte à la Zambie, n'a pas eu lieu en raison de l'absence de la Zambie, tandis que la sélection guinéenne était exempte lors de cette première journée du groupe "B".

La sélection nationale jouera sa deuxième rencontre pour le compte de ce groupe, lundi face à l'Egypte, avant d'enchainer jeudi prochain contre la Zambie et boucler la phase de poule face à la Guinée vendredi.

A l'issue de ce tour, les deux premiers des deux groupes de ce Championnat seront qualifiés pour les demi-finales. Les autres équipes disputeront les matchs de classement.