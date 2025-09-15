Tunisie: MONDIACULT 2025 - Tunis accueille les « Indicateurs Culture 2030 de l'Unesco »

En prévision de la conférence mondiale de l'UNESCO sur les politiques culturelles MONDIACULT 2025 en Espagne, Tunis abritera, à partir de ce lundi, le premier atelier national sur la mise en oeuvre des « Indicateurs Culture 2030 de l'Unesco » se déroulera au théâtre des jeunes créateurs, à la Cité de la Culture, du 15 au 17 septembre 2025.

MONDIACULT réunira des acteurs du monde de la culture, des partenaires et des dirigeants du monde entier à Barcelone, en Espagne, du 29 septembre au 1er octobre 2025, afin de définir et de s'engager en faveur d'un agenda mondial pour la culture.

En 2025, MONDIACULT est hébergé par le Gouvernement espagnol à Barcelone, apportant ensemble, les ministres de la Culture de tous les États membres de l'UNESCO, aux côtés représentants d'organisations intergouvernementales, universitaires, de la société civile, les jeunes ainsi que les professionnels de la culture et les partenaires du secteur privé.

L'atelier « Indicateurs Culture 2030 de l'Unesco » est un évènement organisé par le ministère des Affaires Culturelles, la municipalité de Tunis et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) avec le soutien de l'Union européenne (UE).

La mise en oeuvre est rendue possible dans cadre du programme intitulé « Promouvoir des politiques et des actions fondées sur des donnés probantes et soutenir l'élaboration de politiques visant à renforcer la contribution des secteurs et industries créatifs au développement durable », financé par l'UE.

Le projet mettra en oeuvre la méthodologie des indicateurs Culture 2030 de l'Unesco pour mesurer et suivre les progrès de la contribution de la culture à la mise en oeuvre de l'Agenda 2030 de manière transversale à travers les différents Objectifs de Développement Durable (ODD) et les cibles. Il servira donc directement la mise en oeuvre et le suivi de l'Agenda 2030 aux niveaux national et local. Cela serait important pour soutenir les efforts de plaidoyer visant à rendre plus visible le rôle de la culture dans le développement durable.

En tant qu'ensemble d'indicateurs thématiques, les Indicateurs Culture 2030 de l'Unesco sont volontaires et complètent les indicateurs des ODD des Nations Unies convenus au niveau mondial.

L'atelier fournira une introduction et une orientation à la mise en oeuvre de la méthodologie des Indicateurs Culture 2030 de l'Unesco au niveau national et urbain pour la Tunisie et la ville de Tunis. Les participants à cet atelier, comprennent des représentants d'institutions clés liées à divers ministères, ainsi que des groupes et des individus du monde universitaire et de la société civile.