Tunisie: Rentrée scolaire et perturbation du trafic routier - Série de mesures du ministère de l'Intérieur

Le ministère de l'Intérieur a appelé les usagers de l'entrée sud de la capitale à utiliser des itinéraires alternatifs pour éviter toute perturbation et contribuer à la fluidité du trafic à l'occasion du début de l'année scolaire 2025/2026.

Dans un communiqué, le ministère a rappelé que les solutions proposées sont rendues nécessaires par l'intense circulation attendue sur de nombreux axes à partir du lundi 15 septembre 2025, en particulier à l'entrée sud où les travaux d'aménagement se poursuivent, au moment du retour des usagers de la route de l'intérieur du pays vers la capitale.

Les itinéraires alternatifs suggérés sont les suivants :

Utiliser la route nationale numéro 1 en entrant par le virage en direction du stade de Radès, puis le carrefour de la Cité Nouvelle, le carrefour de Choucha Radès, d'où ils pourront rejoindre le pont de Radès-La Goulette avant de se diriger vers le centre-ville ou la banlieue nord. Une autre option est d'emprunter le virage à partir de la banque de l'Habitat en direction du pont de Choucha Radès.

Emprunter le pont de Lacania et traverser le carrefour El Ouardia 1 et 2 en direction de la place Bab Alioua, puis le pont Rivoli, la rue Moncef Bey, jusqu'à la rue Maghreb Arabe (route Z4).

Le ministère de l'Intérieur a également appelé tous les usagers de la route à respecter le code de la route, les règles de circulation et les principes de sécurité routière.

Le ministère a souligné que toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires à l'orientation et à l'assistance ont été mobilisées.