Tunisie: Dar El Kamila à La Marsa ouverte au public pour les Journées européennes du patrimoine 2025

À l'occasion de la 42e édition des Journées européennes du patrimoine, prévue les 19 et 20 septembre 2025, la Résidence de France « Dar El Kamila », située à La Marsa, ouvrira exceptionnellement ses portes au grand public. Les visiteurs auront l'opportunité de découvrir l'architecture, l'histoire et les jardins de ce lieu emblématique, avant le lancement d'une campagne de restauration de plusieurs mois.

Deux visites guidées d'une heure sont programmées le vendredi 19 septembre (15h00 - 16h00 et 16h30 - 17h30). Quatre autres visites sont prévues le samedi 20 septembre (10h00 - 11h00, 11h30 - 12h30, 15h00 - 16h00 et 16h30 - 17h30). Les inscriptions se font en ligne via les sites de l'Ambassade de France en Tunisie et de l'Institut français de Tunisie (IFT).

Un lieu chargé d'histoire

Érigée à la fin du XVIIIe siècle sous le nom de Borj El Monastiri, la demeure fut habitée par Hussein Bey II puis par Mohammed Bey. Mise à la disposition du consul de France Léon Roches en 1856, elle fut rebaptisée Dar Kamila, « la perfection ». Devenue successivement résidence des consuls français, des résidents généraux puis des ambassadeurs, elle demeure un symbole de l'histoire partagée entre la Tunisie et la France.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Journées européennes du patrimoine 2025

Les Journées européennes du patrimoine, organisées chaque année depuis 1984, auront lieu du 19 au 21 septembre 2025 autour du thème « Patrimoine architectural ». Elles offrent aux visiteurs la possibilité d'accéder à des édifices et des espaces rarement ouverts au public, avec un programme varié allant des visites guidées aux circuits thématiques, en passant par des concerts, des représentations théâtrales et des démonstrations de savoir-faire.