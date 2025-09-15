Bénin: Port de Cotonou - Les volumes en hausse de 50% en glissement annuel au 2e trimestre 2025

Après un ralentissement observé à partir du 3e trimestre 2023, les activités au port de Cotonou se rapprochent de leurs performances annuelles historiques. Les tendances actuelles démontrent une consolidation du trafic sur la plateforme béninoise.

Les volumes de marchandises traitées le second trimestre 2025 au port de Cotonou affichent une progression de 50,5% en glissement annuel, atteignant 3 153 472 tonnes contre 2 095 245 tonnes en 2024. Selon le dernier rapport d'exécution du budget de l'État élaboré par le ministère des Finances, ce chiffre est notamment composé de 1 875 892 t de marchandises importées (+34,7%) et de 991 012 t d'exportations (soit +109,8%).

Le trafic a été apporté par un total de 210 navires, démontrant un regain d'attractivité de la plateforme béninoise, après un recul notable observé à partir du 3e trimestre 2023. Selon le rapport, la reprise a été stimulée par les performances à l'exportation et s'explique principalement par les bons résultats de la campagne agricole 2024-2025, ainsi que par la montée en puissance de la production des unités industrielles de la zone économique spéciale de Glo-Djigbé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le segment du transbordement a aussi contribué à cette dynamique, avec une hausse de 7,6%. Si la tendance apparaît haussière en glissement annuel, la comparaison entre les deux premiers trimestres de 2025 montre néanmoins un recul d'activité, le trafic ayant atteint 3 518 440 tonnes en début d'année, dont 2 223 181 t de produits importés et 1 165 579 t d'exportations.

En revanche, avec un flux franchissant la barre des 3 millions de tonnes chacun de ces trimestres, le port de Cotonou s'aligne sur la dynamique des pics supérieurs à 12 millions de tonnes par an qu'il affichait avant le recul de 2023. Il est cependant encore loin de son objectif de 25 millions de tonnes annoncé au lancement du plan d'extension des infrastructures en cours d'exécution.