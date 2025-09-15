Gabon: Paul-Marie Gondjout, candidat UDB à Lambaréné - Une figure d'expérience au service du renouveau républicain

L'Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB) confirme son ancrage territorial en investissant Paul-Marie Gondjout comme candidat aux élections législatives du 27 septembre prochain, dans le premier arrondissement de la commune de Lambaréné.

Cette candidature s'inscrit dans la dynamique de refondation impulsée par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, et portée par l'UDB comme bras politique du renouveau institutionnel.

Une fusion stratégique au service de la République

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ancien président de l'Union Nationale Initiale (UNI), Paul-Marie Gondjout a récemment conduit une fusion-absorption de son parti au sein de l'UDB, actant ainsi son adhésion au projet de reconstruction nationale. Ce geste politique fort traduit une volonté de dépassement des clivages traditionnels et d'engagement total dans la nouvelle architecture républicaine.

> « Il ne s'agit plus d'opposition ou de pouvoir, mais de bâtir ensemble une République digne, inclusive et tournée vers l'avenir », a-t-il déclaré lors de son investiture.

Une candidature enracinée dans le Moyen-Ogooué

Lambaréné, ville historique et carrefour symbolique du pays, devient le théâtre d'un affrontement électoral majeur. Face à Madeleine Berre, ancienne députée du PDG, Paul-Marie Gondjout incarne une alternative institutionnelle, portée par l'UDB et adossée à la vision présidentielle. Sa candidature vise à renforcer la représentativité locale tout en consolidant les réformes nationales.

Un programme de proximité et de dignité

Le candidat met en avant un programme centré sur la justice sociale, la valorisation des territoires et le dialogue permanent avec les citoyens. Sa démarche s'appuie sur une connaissance fine des enjeux locaux et une capacité éprouvée à traduire les aspirations populaires en propositions législatives concrètes.