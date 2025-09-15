Congo-Brazzaville: Littérature - Plum'Art-Z honore les lauréats de la 5è édition

Huit « Grand Prix » récompensant différents genres littéraires ont été attribués aux écrivains congolais lors d'une cérémonie organisée, le 13 septembre, à Brazzaville.

Des auteurs et amoureux de belles lettres ont été récompensés par l'Association Plum'Art-Z qui prime chaque année les écrivains congolais à titre anthume et encourage les vocations dans différents genres littéraires. Étaient à l'honneur pour cette cinquième édition l'essai, le roman, la poésie, la nouvelle, le conte, le théâtre, la critique et lecture.

Entre déclamation de poèmes, lecture de fragments d'ouvrages sélectionnés et proclamation des lauréats, la cérémonie à laquelle prenaient part de nombreux élèves et étudiants a été rehaussée par une table-ronde intitulée « Et si chaque écrivain racontait son histoire ». L'occasion pour les panélistes reçus pour la circonstance d'évoquer leur parcours, leur passion pour la littérature, mais aussi l'humilité de reconnaître que dans ce domaine, tout en assumant ses choix et sans biaiser avec la vérité, il est de bon ton de garder la juste mesure, le recul nécessaire quel que soit le succès que l'on peut récolter.

Pour l'organisateur et promoteur de Plum'Art, Ulrich Bakoumissa Ngouani l'objectif poursuivi par son association est de faire connaître davantage les écrivains congolais et leurs œuvres pendant qu'ils sont en vie, de les honorer pour leur engagement à maintenir la littérature congolaise à un excellent niveau. Dans cette optique, les prix décernés aux lauréats par le jury étaient de deux ordres : le premier concernait les finalistes du concours organisé pour la circonstance suivant leur intérêt pour les genres littéraires cités plus haut, le second revenant aux « lauréats éponymes » nommés ainsi du fait que le prix attribué porte leur nom.

Pour chacune des huit catégories littéraires retenues, trois prix correspondant à la première, la deuxième et la troisième place ont été décernés. Cette année, le jury présidé par le Dr Rosin Loemba, critique en littérature francophone, a primé Noël Nkodia Ramatha (Prix critique littéraire), Omer Massem ( Prix Poésie), Émile Gankama ( Prix Essai), Jean-Rodrigue Ngakosso ( Prix Roman), Emmanuel Eta-Onka (Prix Nouvelle, reçu par sa fille, Mme Taty née Claudia Christelle Eta Likibi), Malachie Cyrille Ngouloubi ( Prix Conte), Yvon Wilfrid Lewa-Let Mandah ( Prix Théâtre) Jacques Nkéoua Oumba ( Prix Meilleur lecteur de textes).

Une mention portée sur le diplôme remis aux « lauréats éponymes » souligne « l'influence de leurs oeuvres dans la littérature congolaise d'expression française ». Un encouragement à poursuivre la quête du bien dire à travers l'écriture. Rendez-vous prix pour l'édition 2026.